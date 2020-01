🚩Insólita solución que encontró Lusiana Lopilato para dormir a sus hijos

Luisana Lopilato reveló en sus redes que sus hijos, Noah, Elías y Vida, tienen la costumbre de dormirse tocándole el pelo. Esto le complica la dinámica a la actriz que tiene que pasarse de cama en cama y luego irse a la suya para descansar junto a su marido, Michael Bublé.



Entonces, la ocurrente rubia se compró pelucas para ponérselas mientras los duerme y luego se las deja a los pequeños para que no se despierten y sobre todo para que no le arranquen sus pelos.

Entonces, Luisana compartió una llamativa foto de ella acostada en una cama, con la peluca de Frozen en donde puede ver la mano de unos de sus niños tocándola. Allí mismo la actriz explicó a sus seguidores: “No se asusten! No me hice nada raro en el pelo, Mis hijos no se pueden dormir sin agarrarmelo. Así que la mejor solución fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen. Ayer tocó la peluca de Elsa, de Frozen. Tengo que ver qué toca mañana según a quién le agarra el ataque”.

Este año Luisana se instalará en el país unos meses para volver a ponerse en la piel de Paola, su entrañable personaje de la sitcom "Casados con hijos", que se presentará en una versión teatral.