🔵 Horóscopo de hoy 11 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Este fin de semana empezará con un poco de acción a nivel personal, te plantearás el emprender una serie de pautas necesarias para conseguir afianzar tu amor. Lo das todo en temas del corazón, pero aún así, no es suficiente. Faltará ese punto extra que crees que es lo que marcará la diferencia más determinante.



Dinero y trabajo. Cuando el trabajo deja de ser una prioridad empiezas a mirar claramente el dinero que hay en tus cuentas. Estabas esperando que acabasen las vacaciones, debes pagar una cantidad de regalos significativos que puede llegar a ser especialmente elevada. Este fin de semana será la vuelta a la dura realidad en estado puro.



Salud. Tienes que buscar una cantidad de aliados importantes en tu camino hacía la práctica de un deporte constante. Podrías plantearte el empezar a practicar deporte con algunos compañeros de trabajo. Una forma de socializarse y de ponerse en forma que necesitas establecer de manera continuada. Es muy importante que guardes tiempo para ti y tu cuerpo.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. Cuando la realidad te supera te enfrentas a tus propios miedos. No es fácil que hagas caso de todo lo que necesita una relación para conseguir que salga bien. En algunas ocasiones es importante que tengas entre manos una serie de herramientas imprescindibles. Usa la empatía para conseguir crecer y expandirte.



Dinero y trabajo. Tu dinero es casi tanto o más importante como las personas, una afirmación que no te ayuda en absoluto. Dar prioridad a la parte más material de la vida es lo que te lleva a perder de vista algunas relaciones de tu entorno que te podrían enriquecer mucho. Será mejor que cambies esta actitud y te centres realmente en lo que necesitas.



Salud. Tienes que reconducir realmente una serie de pasos que te están haciendo algo de daño. Cuando te exiges demasiado o quieres controlarlo todo te das cuenta de que no es posible, especialmente cuando ya es demasiado tarde. Dejarás que una persona positiva en tu vida acabe desapareciendo por tus propias ideas fijas, algo que te llevará a un cierto oscurantismo.





Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. No dudes de que realmente siempre hay una parte de ti pendiente de los demás. Te comparas con tanta frecuencia que es normal que no todo acabe saliendo como esperas. Tienes que ser un poco más paciente con algunas personas y no dejar que esta actitud te acabe perjudicando. Eres único y tu relación también lo es.



Dinero y trabajo. Cuando el dinero acaba siendo un problema para mantener una relación estable con tus familiares, prefieres alejarlo de tu vida. Hoy es uno de esos días en los que las herencias serán un problema, te costará un poco más entender el camino hacia la grandeza que ya han emprendido alguno de tus parientes próximos.



Salud. La salud pasa por tener los nervios bajo control. Estos días en los que has hecho un poco de más y de menos con la comida puedes haberte sentido un poco mal. Para evitar esa sensación terrible en ciertas ocasiones traza una estrategia más marcada. Planifica el día para que no haya ninguna sorpresa importante. Crea tu propio control.





Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. El amor no entiende de condiciones, por mucho que quieras hacer entender a tu pareja que realmente es alguien que puede cambiar por ti. Si lo hace no será la misma persona, es un riesgo al que deberás enfrentarte para poder conseguir aquello que deseas, aunque quizás al final te salga el tiro por la culata. Te mereces más, y no lo encontrarás en la persona que tienes delante.



Dinero y trabajo. Puede que entiendas que hay algunos aspectos de tu casa que podrían mejorar con una pequeña inversión de dinero. Aislar correctamente las ventanas es un gasto importante. Pero recuerda que no lo perderás, lo irás recuperando poco a poco con unas facturas energéticas que irán disminuyendo a lo largo del tiempo.



Salud. Los sábados son días de mucha actividad. Puedes tener mil cosas por hacer, pero el tiempo se irá de la misma forma que el resto de la semana. No fuerces un estado de ansiedad que en estos días no tendría porque llegar. Haz lo que puedas, y lo que no se quedará para la semana que viene sin que pase ninguna catástrofe.





Horóscopo de LEO hoy:

Amor. En el amor nunca es tarde para rectificar. Si te pareció una persona extraordinaria en su día y no tuviste la oportunidad de consolidar una relación, puede que hoy llegue ese esperado momento. Podrás enfrentarte a un destino que podría dejar de ser una incógnita, en tus manos estará conocer la respuesta a una pregunta que te has hecho durante mucho tiempo.



Dinero y trabajo. Sabes que el dinero no es un problema, aunque al final siempre acaba siéndolo. Cuánta más preocupación tienes más facturas acaban llegando. Este mes debes empezar a sentir que hay varios frentes que acabarán llegando a tu vida sin previo aviso. Esta actitud podría provocarte una relación con el dinero un tanto complicada.



Salud. Si eres capaz de ordenar tu propio espacio, las ideas se pondrán en su lugar a medida que lo vayas consiguiendo. Nuestra casa es un claro ejemplo de nuestros esquemas mentales, por mucho que queramos evitarlo tienen una relación directa. Intenta limpiar una casa que te hará sentir bien y aclarará gran parte de tus decisiones.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Todo tiene un principio y un final. Por mucho que pienses en un desenlace que podría llegar a ser distinto, lo que verás delante será lo que te encontrarás. Poner fin a algo que no te gusta, iniciará algo que sí que podría hacerlo. Será un primer paso significativo que no puedes, ni debes dejar escapar este sábado.

Dinero y trabajo. Estarás buscando una manera más o menos directa de conseguir grandes logros personales. A través de un trabajo más directo y de una serie de pasos que te permitan expandir tus metas. Los cursos durante los fines de semana pueden ser costosos, pero son necesarios para plasmar el éxito abrumador que andas buscando.

Salud. Tu nivel energético estará en las nubes después de una jornada maratoniana. Te costará dormir cuando empieces a sentir que tienes muchas cosas por hacer. Aprovechar el tiempo libre de la forma que lo haces tú puede incluso ser perjudicial, intenta no colapsar la agenda y dejar tiempo para el descanso.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. En un universo donde todo lo que te hace sentir bien puede llegar a tu vida sin el mínimo esfuerzo, no podrás entender tu relación actual. Algo que puede llegar a ser preocupante de no cambiar de actitud. Deberás atender todos tus deseos o al menos hacer que tu pareja los entienda de forma fácil, sin tantos dolores de cabeza.



Dinero y trabajo. Tu trabajo tendrá que frenar un poco el ritmo si quieres disfrutar durante este sábado. Desconecta el teléfono y empieza a centrarte sólo en lo importante. Todas las empresas desean tener un trabajador las 24 horas del día a su disposición, incluidos los fines de semana, pero no debes permitirlo.



Salud. Eres una persona que se enfrentará a todos sus males a la vez. Esta pelea enorme que puedes tener hoy con una persona tendrá grandes consecuencias. Evita los problemas más grandes o haz algo para calmar determinados aspectos que te preocupan. No es bueno que los dejes atrás, saca todo lo que debes con moderación, poco a poco irás visualizando el final de tus preocupaciones.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Te has acabado convenciendo de lo que necesitabas. En otros tiempos habrías apostado por otro modelo de relación, pero en esencia lo que mejor te sentará es tener a ese alguien que te permita tranquilizarte. La estabilidad será un bien preciado, pero también la exclusividad que buscas en una relación de pareja.



Dinero y trabajo. Hoy pondrás en marcha tu tarjeta de crédito y eso será algo que te llevará a pensar que puedes conseguir más por menos. Tendrás en tu poder la capacidad de pagar a plazos, se retirará de tu cuenta el mes siguiente, pero de igual forma lo tendrás que pagar. No te emociones con las compras que puedes hacer, al final se trata de placeres efímeros.



Salud. Estás siguiendo unas normas estrictas basadas en la aceptación de tu propio cuerpo. Te costará un poco más de la cuenta hacerle caso, pero por fin lo harás. Cuando fuerzas una situación es imposible que acabe saliente bien. Lo que piensas no siempre es lo que haces y eso es lo que acaba ocasionando grandes problemas en tu interior.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Apostar por una sola persona puede llegar a ser algo complicado. Si lo haces deberás tener en cuenta que acabarás teniendo una serie de privilegios que pueden convertirse en obligaciones. Usa tu estado actual para vencer determinados miedos que realmente pueden ser los que te bloqueen, tus privilegios no deben verse como algo malo.



Dinero y trabajo. En tu cuenta corriente puedes compartir gastos, pero en la realidad siempre hay alguien que acaba pagando de más. Será mejor que hagas todo lo posible para tener entre manos una buena cantidad de dinero que no tengas que compartir. Ir a medias no es lo que te conviene hacer hoy por hoy.



Salud. Tu mente puede llegar a debilitarse si tienes a tu lado a una persona cuyo propósito es conseguirlo. Podrás empezar a generar una serie de fortalezas que serán básicas para poder afrontar ciertos retos. Habrá llegado el momento de entender que el tiempo juega siempre a tu favor si usas las herramientas adecuadas. Deshazte de la negatividad que hay en tu vida.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Tus deseos no siempre se cumplen. En días como hoy puedes pedir a la luna que baje y no te escuchará. No podrás ver las estrellas, su luz te lo impedirá, pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar de la belleza que llegará hasta tus ojos. Empieza a visualizar un poco mejor ciertos puntos positivos de tu relación, antes de que sea tarde.



Dinero y trabajo. Tienes que escuchar a las personas que te conocen. Ellas son las que conviven día tras día con un trabajador que puede llegar a enfadarse por nada. Será mejor que atiendas algunas de las demandas que tienes entre manos. Te costará entender como los sentimientos te afectan a la hora de trabajar y cuando llegas a casa.



Salud. Esas malas sensaciones que has estado acumulando en el trabajo pondrán rumbo a casa. Hoy puede ser un momento de tensiones y de una cierta tristeza que se instalará en tu corazón. Lucharás para poder sacarla de tu lado y hacer que todo termine de una forma un tanto brusca. Aíslate si es necesario, pero calma tus nervios.





Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. En ese preciso momento en el que sientes que algo no termina de encajar en la relación no hay marcha atrás. Has estado intentando durante tantos días ser una persona distinta que rectificar no parecerá una opción. Intenta que ciertos problemas de comunicación se terminen, suaviza tus palabras porque realmente lo necesitarás.



Dinero y trabajo. Sabrás que hay algunos momentos del día en los que no podrás evitar gastar un poco de dinero. Salir a pasear en época de rebajas puede resultar agotador, decir que no tantas veces no tendría que ser un problema. Si quieres al menos permitirte algo, acepta aquello que venga en camino, un pequeño capricho que te hará mucha ilusión.



Salud. Pasear por la ciudad puede llegar a ser una práctica que te beneficie en gran medida. Verás que esa actitud frente a ciertos hábitos insanos es indispensable. No hacer caso de lo que dice la gente, simplemente ir a tu aire y hacer lo que te apetezca te reconfortará y cambiará por completo ese aire que te rodea un tanto estanco. Verás cómo te sentirás especialmente bien.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Estás haciendo todo lo posible para conseguir generar algunas buenas sensaciones en familia. Volver a recuperar lazos con algunos parientes será uno de los regalos que esta luna llena te habrá proporcionado. Aprovecha esta oportunidad para crear una cierta dependencia que te permita mantener el contacto.



Dinero y trabajo. En el momento en que todo puede cuadrar en tu vida te darás cuenta de que empiezas a gastar de forma moderada. Las ganas compulsivas de comprar son fruto de una serie de problemas internos que pueden ir a peor sino pones remedio. Cuando estás tranquilo mantienes el control sobre tus impulsos, y logras valorar las cosas inmateriales que en definitiva son siempre mejores.



Salud. Estás consiguiendo tranquilizarte con algunos ejercicios y prácticas deportivas. Evita que las noches lleguen sin poder dormir, minutos antes de acostarte escribe algo. No pienses en el día ni en las preocupaciones rutinarias, simplemente haz algunos ejercicios que te permitan desconectar. Algunas respiraciones profundas y un poco de meditación te ayudará a mejorar tu salud.