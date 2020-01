🔵 Horóscopo de hoy 9 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Enciende la vela de la esperanza y sé paciente. No será fácil tener cerca al amor de tu vida, pero podrá llegar si tienes fe. Las transformaciones a las que todos debéis someteros no son fáciles, pero si necesarias. Una unión del tipo que tu deseas se merece un tiempo de reflexión previamente. No es un final, sino un mejor inicio.



Dinero y trabajo. Lo que te desespera de algunas personas de tu trabajo es la falta de profesionalidad. En algunos momentos puedes pensar que son una prueba más de la ineficacia a la hora de buscar algunas alianzas. Nada es fácil de no estar en plena consonancia con lo que se hace. La pasión por el trabajo no aparece, se nace con ella.



Salud. Existe siempre una forma más que eficiente de mostrar tu fuerza de voluntad. Cuando te lanzas en busca de unos cambios necesarios, te das cuenta de que no eres tan valiente como pensabas. Plantarte frente a determinadas personas y hacer lo que debes merecerá que estés más de acuerdo con tu estado de salud.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. En un tiempo en el que te planteas muchas cosas, volverás al pasado. Esas decisiones que en su día parecían tan acertadas, puede que no lo fueran. Entender que nada sucede por nada y que es mejor ponerse firme y aceptar las cosas tal como vienen, te abrirá muchas puertas. Para avanzar debes dejar atrás viejos arraigos o nunca podrás llegar a todo lo que has deseado.



Dinero y trabajo. Tu miedo a lo desconocido se convertirá en un bloqueo para poder hacer lo que siempre te has propuesto. Tendrás entre manos a una persona que te ayudará a entender algunas novedades de tu trabajo, aunque puede que no sea lo que esperabas. Adapta tu situación actual a aquello que realmente te hará muy feliz.



Salud. Tienes que buscar alternativas al deporte intenso al que te verás sometido debido a los excesos de estas vacaciones. Puede que termines este día en unas condiciones peores de lo esperado. Te sentirás como si realmente no pudieras con todo. Tu plan de ruta será demasiado intenso para poder llevarlo a buen puerto con final feliz con poco esfuerzo.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Estás consiguiendo estabilidad en un momento de tu vida en el que difícilmente pensabas que la tendrías. Cuando te das cuenta de que todo lo que aparece en tu vida es por algún motivo lo empiezas a ver de otra manera. Serás consciente de tus actos y especialmente de tus aciertos en materia sentimental, algo imposible de parar.



Dinero y trabajo. En este tiempo que pasas fuera de casa descubrirás que hay algunos puntos que te hacen perder más que ganar. Las comidas en esos lugares en los que te cobran una cantidad significativa de dinero suman a final de mes. Para recuperar el dinero que has gastado estos días, nada mejor que apretarse el cinturón.



Salud. En temas de salud eres un especialista en volver a la normalidad después de un periodo muy intenso. Sabes muy bien que empezando por el principio puedes seguir consiguiendo grandes logros. Todo será cuestión de afrontar determinadas actuaciones que visto con perspectiva tampoco son tan malas como pensabas. En tus manos estará tu capacidad para triunfar.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. Estás haciendo lo imposible para mantener el control, pierdes por momentos la capacidad de ver a tu pareja como alguien productivo. En tu relación sabes que siempre eres el que tira del carro. Viajar en solitario nunca te ha gustado y ahora que tienes pareja todavía menos, verás que nunca es tarde para poder rectificar.



Dinero y trabajo. Hoy te darás cuenta que el universo tiene algunas sorpresas guardadas para ti. Una lección valiosa que podrás ir descubriendo a medida que veas que el destino te favorece. Poco a poco te darás cuenta de que estás destinado a ganar. Tu poder y capacidad de trabajo tendrá su recompensa. Podrás con todo y con todos, sin dudarlo.



Salud. Sabes que nunca es tarde para poder hacer aquello que siempre te ha gustado. Ha llegado el momento de emprender una actuación que pueda sacarte más de una sonrisa. El deporte es tan importante como la música. Si la luna despierta tu creatividad, deja que te susurre al oído qué es lo que querrías hacer.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. Eres una persona a la que el amor no ha tratado como se merecía. Si cuentas todo el tiempo que habrás invertido en esa relación te darás cuenta de que puedes recibir algo más. Esa actitud será la que te hará sentirte un tanto triste. El equilibrio en las relaciones es algo que no siempre se acaba consiguiendo.



Dinero y trabajo. El trabajo será un placer y se convertirá en una fuente de alegrías. Cuando te embarcas haciendo algo que te gusta nada puede salir mal. Si conoces el significado de la palabra esfuerzo y lo aplicas en muchas facetas de tu vida verás que acabas cosechando los frutos de ese esfuerzo. En materia profesional te será muy fácil conseguirlo tal y como mereces.



Salud. Buscar algunas alternativas a los regímenes básicos hoy será una necesidad. Cuando descubres que no debes maltratar tu cuerpo comiendo de más, pero tampoco dejando de comer de forma drástica es cuando empiezas a actuar con acierto. Come de todo, pero con cierta moderación.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Eres alguien que de verdad sabe en primera persona qué es ser rechazado por algunas ideas de lo más radicales. Si hasta ahora no querías renunciar a nada, no vas a seguir en la misma línea. Al contrario, buscarás una alternativa para mantenerte en ella. Querrás ganar el 100% y no dejarás que nada te falle.



Dinero y trabajo. Cuando hay alguien de tu entorno que te ofrece un trabajo, hay algunos aspectos que debes considerar. Mezclar amistad con negocios no siempre sale bien. En algunas ocasiones puede acabar siendo un problema, verás que por muy atractiva que sea la oferta, hay algunas variables a tener en cuenta.



Salud. Tu estado de salud siempre es bueno y se manifestará en cada uno de tus actos. Serás la persona que llega al gimnasio con una sonrisa de felicidad, en lugar de las caras largas después de unos periodos de inactividad. Todo es cuestión de ponerte manos a la obra haciendo lo que realmente te gusta, cuidar especialmente de tu cuerpo.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Estás a punto de vivir uno de los momentos más especiales de tu vida, marcado por el éxito y las buenas sensaciones conseguirás hacer todo lo que siempre has deseado. Subir un peldaño en la escalera hacia la consolidación del amor acabará siendo una necesidad más que evidente. Obtendrás los mejores resultados posibles.



Dinero y trabajo. Tu empleo no siempre guarda relación con quién eres tú realmente. Aunque quieras mantenerte siempre firme y ser un buen profesional, hay algunas ocasiones en las que esa capacidad desaparecerá por completo. Acabarás teniendo todo lo contrario, una falta de eficacia provocada por ciertas dificultades sobrevenidas.



Salud. En cualquier momento de este día tendrás la necesidad de huir. Dejar a un lado lo que estás haciendo y centrarte en algo que te haga sentir mejor. Son momentos en los que de verdad debes buscar ciertas alternativas y no estar tan pendiente de esas ideas que a veces bloquean tu mente. Tus deseos no pueden empañar tu realidad.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Cuando una persona llega al corazón de un Escorpio es imposible que no te deje huella. Estarás consiguiendo un avance importante en estos días. Verás que determinados cambios siempre acaban llegando con algunas iniciativas por tu parte. No será complicado, simplemente te dejarás caer y llevar entre sus brazos.



Dinero y trabajo. Las cosas están empezando a ser de la manera que esperabas. Te has creado una carrera profesional envidiable que puede llegar a ser un ejemplo a seguir para muchas personas. Solo tú sabes perfectamente las horas que te ha costado llegar hasta aquí. Será el momento de sacar a la luz lo que te queda para poder triunfar a tu manera.



Salud. Tu estado de salud está volviendo a la normalidad. Poco a poco estarás consiguiendo establecer esos pequeños cambios que pueden hacerte sentir de maravilla. Verás que nada será tan especial como la capacidad que tienes de centrarte en el presente. Atrás quedan los excesos, hoy dirás ‘hola’ al orden más inmediato.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. El amor tiene varias caras y hoy te enfrentarás a una cara un tanto menos amable. Cuando hay personas que no entienden lo que quiere decir estar con alguien, se cierran en banda bajo sus propios ideales. Eso se llama egocentrismo y para nada es lo que estás buscando en una relación exitosa.



Dinero y trabajo. Tu empleo se convertirá en una pesadilla cuando tengas que escuchar de nuevo el despertador. Habrás estado demasiado tiempo haciendo lo que te gustaba y ahora volver a la normalidad será complicado. Lo mejor que puedes hacer es mentalizarte y no dejar que nada te frene, es tiempo de grandes ajustes.



Salud. No temas el paso del tiempo, es algo que sucede de vez en cuando. Cuando te das cuenta de que nada acaba siendo como pensabas descubrirás que no hay nada más por hacer. Es tiempo de cambios, de verte más allá del espejo, y sentirte bien contigo mismo. No solo cambiarás a nivel físico, también por dentro empezarás a notar mejoras en tu bienestar.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Estás en un proceso que puede llevarte a ver la luna de otra manera, el esperado eclipse pondrá en su sitio algunos pensamientos. No has podido ser todo lo que esperabas, al contrario, te has llenado la boca de buenas palabras, mientras sentías que alguien te estaba absorbiendo. La inactividad puede llegar a ser imposible de frenar.



Dinero y trabajo. Tu forma de trabajar ha llamado la atención de más de una persona. Estás consiguiendo tener entre tus manos las opciones abiertas para un empleo mejor. Todo es cuestión de empezar a visualizar tu destino laboral de una manera más directa. Solo con algo de ayuda podrás llegar mucho más lejos.



Salud. Tienes que buscar una manera más o menos directa de continuar con tus propósitos. A veces intentar ser mentalmente fuerte es complicado, pero no imposible. Te enfrentarás a ti mismo sin posibilidades de poder mantener la calma. Verás que no es todo tan complicado como pensabas, procura no perder de vista el foco y centrarte en el camino a seguir.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. No estarás dispuesto a cambiar de aires, simplemente quieres mantener una relación de pareja en perfectas condiciones. Algunos sacrificios estarán más o menos presentes, con tu actitud haces que sean del todo imprescindibles, aunque no debería ser así. En una relación no hay vencidos o vencedores, solo dos personas que se quieren.



Dinero y trabajo. Sabes que en este mes casi siempre se necesitan implementar algunos pequeños ajustes en la empresa. Aunque te cueste creerlo te sentirás totalmente enfocado en un cambio de aires, aunque eres consciente que nada es para siempre. No tienes dudas sobre qué es lo que te preocupa, aunque sabes que dichas preocupaciones son simplemente temporales, pasarán en unas semanas.



Salud. Sabes que una mala postura acaba haciéndote daño. Cuando tu cuerpo se manifieste y tu sigas haciendo lo mismo te darás cuenta de que caes en el mismo error siempre. Un buen propósito para este año que acaba de comenzar es tener una cama o una silla ergonómica que te permita sentirte mucho mejor al final del día.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. En las relaciones que deben ser afrontadas por una persona como tú te das cuenta de que son en esencia una pequeña muestra de amor constante. Tendrás que dejar entrar en tu vida a aquellas personas que han formado parte de la historia de tu pareja. No será una tarea fácil, siempre hay pequeños roces y discrepancias que hay que solucionar con paciencia y buen entendimiento.



Dinero y trabajo. Podrías estar ante una especie de barrera que te impedirá avanzar como deberías. En algunos momentos no será fácil emprender un camino adecuado, pero siempre encontrarás la forma de lograr la salida y avanzar en tus propósitos. Todo trabajo se basa en un esfuerzo que de una u otra forma acaba siendo recompensado y dando sus frutos. Hay que estar pendiente de todo lo que estás dispuesto a dar.



Salud. Siempre hay tiempo para llevar a cabo los buenos propósitos de salud establecidos para este nuevo año. La excusa de no tengo tiempo no debe ser un inconveniente. Al contrario de lo que muchas personas acaban pensando, es un buen momento de enfrentarte a algunos puntos a tu favor. Cree en ti y empieza a cultivar esa fuerza de voluntad que puede llegar a ser difícil de conseguir si no te lo propones con firmeza.