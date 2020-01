🔵 Horóscopo de hoy 8 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Sabes que es una semana complicada, pero aun así estarás preparado para intentarlo. Es bueno que hoy te centres en dar lo mejor de ti mismo a tu pareja. Entre los dos sabréis encontrar una manera mucho más directa de expresar vuestros sentimientos. La unión acabará haciendo la fuerza que necesitáis para sacar a flote vuestra relación.

Dinero y trabajo. Estás en un trabajo que no te terminará de gustar, algunas tareas no te agradan, pero las harás igualmente. Este aprendizaje tendrá un valor muy especial para ti. Te servirá para tener entre manos a una especie de valoración excesiva o idealización de un empleo que de momento no existe, del que te podrías sentir orgulloso.

Salud. Hoy es un buen día para pesarte. De no haberlo hecho será mejor que empieces a ponerte manos a la obra. Tener los números claros puede ayudarte a conseguir llegar antes a tu objetivo. Es momento de que hagas lo impensable para conseguir sobrellevar ciertos miedos o problemas personales que te afectan.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. No cesarás de imprimir cambios en tu relación hasta que no estés completamente feliz. Ese objetivo de mantenerte con esa persona como si estuvieras en una nube acabará siendo demasiado idílico. No creas en nada de lo que te digan los demás, experimenta en primera persona aquello que realmente te hace sentir bien. Es una forma de vivir a tu aire, con una persona que realmente quieres.



Dinero y trabajo. Eres alguien que se enfrentará a cualquier contratiempo que vaya surgiendo. En el trabajo hoy deberás ponerte manos a la obra con algunos temas que tienes pendientes desde antes de las vacaciones. Cerrar el año pasa por poder conseguir un pequeño acuerdo financiero. Piensa siempre en lo que te beneficiará a ti personalmente.



Salud. Respira hondo, lo necesitarás. El estrés y los momentos en los que te sientas abandonado surgirán de repente. Podrás verlo como algo que te ayude a salir de dudas o que simplemente te enfrentes a ello como si de un posible progreso se tratará. En tus manos estará poder avanzar tal y como lo necesitas en este nuevo ciclo.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Vencerás a algunos enemigos en el plano sentimental. Será mejor que empieces a ver tu propia realidad como una idea que surgirá de repente de la nada. Hay personas que no quieren que seas feliz, no permitas que se salgan con la suya. No tendrás dudas sobre cómo neutralizar perfectamente a esos envidiosos que te están rodeando.



Dinero y trabajo. Lo que sabes de tu trabajo es algo que puede llegar a perturbarte. Estás esperando a que el tiempo empiece a jugar a tu favor, aunque eso no sucederá antes de iniciar un camino correcto. Tomar decisiones es imprescindible para que esta nueva etapa vaya viento en popa. Los rumores están siempre presentes, pero no son reales.



Salud. Tienes una forma de ver la realidad que no entiende nadie. Lo que te está preocupando es una especie de imagen que no siempre se corresponde con lo que está por suceder. El iceberg que sobresale no tiene porque ser la montaña enorme que te estás montando motivada por tus propios pensamientos.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. Estás haciendo todo lo posible para conseguir crear la realidad que te mereces. En temas del corazón verás que es mejor ser todo lo más sincero posible. No permitas que por intentar quedar bien te evadas de aquello que te está rodeando. Tendrás que buscar el término medio entre lo real y lo imaginario que te gustaría tener.



Dinero y trabajo. Estás trabajando a la velocidad de la luz y se nota. Hoy tendrás que buscar una manera de terminar antes todos los encargos, quieres descansar y no sabes cómo hacerlo. Volver a la rutina no es fácil para una persona que se acostumbra rápidamente a una buena situación. Todo será más sencillo si aceptas la situación y coges la realidad por los cuernos.



Salud. Los horarios pueden llegar a ser un problema. Cuando pones el despertador te das cuenta de las horas que duermes y eso no siempre es bueno. Algunos días estás menos tiempo despierto de lo que deberías y tu cuerpo lo nota de una forma que puede llegar a ser preocupante. Empieza a replantearte tu estado de salud general y aplica todas las medidas que haya a tu alcance para intentar mejorarlo.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. Estás siguiendo las normas de tu pareja, algo que no puede ser que te afecte tanto. Eres una persona que sabe en todo momento lo que se debe hacer, pero sin excederse. Es tiempo de adaptación, pero también de mirar un poco más allá de tus propios principios. Deja a un lado lo que te hace daño, no te conformes, pide también lo que te gusta.



Dinero y trabajo. Los problemas laborales que puedes tener en estos momentos podrían disiparse próximamente. El dinero que obtienes por ese trabajo es el que acabará de marcar la diferencia. Tener un sueldo que no se corresponde con tu formación acabará siendo una contrariedad. Si te ofrecen un contrato mejor, simplemente acéptalo sin compromisos.



Salud. Tu estás en todo momento pendiente de los demás y nunca te dedicas tiempo, aunque sabes que esta forma de ser no es buena. Si pasas por alto la dedicación que debes dar a ciertos estados manifestados por tu cuerpo, puedes encontrarte con algún pequeño susto. No podrás curar algunos problemas crónicos a menos que hagas algo para avanzar.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Eres una persona que se enfrenta a los problemas de todo tipo, menos a los sentimentales que parece que te dan miedo. A veces es mejor ser sincero con esa persona que no esconderse detrás de unas palabras que no son reales. Conocer la verdad te dará más puntos a la hora de vencer el desamor.



Dinero y trabajo. Desear tenerlo todo bajo control es algo imposible si trabajas en equipo. Por mucho que quieras que salga perfecto habrá demasiadas variables para que así sea. Acepta lo que tienes y podrás comprobar que todo es mucho más sencillo desde una perspectiva distinta. Conoces tus posibilidades, pero no las de los demás.



Salud. Estás siguiendo unas normas que no te benefician a menos que empieces desde 0 a buscar una solución más o menos realista. La salud no debe tomarse a la ligera y menos cuando descubres que hay algunos hábitos que no son buenos para ti, pero siguen estando muy presentes. No subestimes el poder curativo de tu cuerpo.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Eres uno de los signos que más cambios experimentará en este nuevo ciclo. Con la mirada puesta en un inminente eclipse sabes que podrás dar rienda suelta a tu desbordante imaginación. Todo lo que necesitas hacer es escuchar correctamente a tus propios sentimientos, recibirás amor porque es lo que realmente envías al mundo.



Dinero y trabajo. Estás haciendo lo imposible para vencer a determinadas personas de tu entorno que no saben como trabajar bien. Enseñar nunca ha sido uno de tus puntos fuertes, pero puedes intentarlo a tu manera. Escucha con atención sus palabras y haz que te entiendan cada paso que les vayas indicando. Solo así podrás progresar.



Salud. Seguro que puedes acabar con algunos problemas internos que te preocupan. Lo que te hace bien está más allá de tus sentimientos. Verás que solo te enfrentas a algunos cambios cuando tienes la posibilidad de salir bien parado. En estos momentos el deporte no parece una buena opción, a menos que te comprometas a ser constante y disciplinado con su práctica.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. En un tiempo en el que de verdad vas a poder afrontar determinados problemas internos, tu pareja no te preocupará. Podrás decirle todo aquello que piensas de forma correcta y sin dar demasiados rodeos. Eres directo y claro, algo que no todo el mundo es capaz de entender, especialmente cuando se trata de sentimientos.



Dinero y trabajo. Conocer la verdad de tu empleo es algo que te aliviará. Seguro que nunca habrías podido pensar en un futuro profesional tan perfecto, pero lo estás consiguiendo con mucho esfuerzo y dedicación. Adaptarte a crear un ambiente propio de buenas sensaciones es tu especialidad. Apuesta por tu lugar de trabajo ideal para poder ganar en muchos sentidos.



Salud. Más allá de ciertos contratiempos tendrás que aceptar la realidad. No tienes tiempo para poder emprender una nueva forma de cuidarte. Desearías que todo fuera un poco más fácil, pero en el fondo sabes que no puedes conseguirlo tan fácilmente. Organiza mejor tu agenda antes de que sea tarde y no seas capaz de rectificar.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Eres el auténtico protagonista de un cuento de hadas que se fue trasformando en una pesadilla. Lo que en su día era algo que te desbordaba y no sabías como afrontar ha acabado siendo algo menos intenso de lo esperado. Los tiempos cambian y las personas también. Te enamoraste de alguien que no era adecuado para ti.



Dinero y trabajo. Cuando todo empiece a cuadrar te darás cuenta de que tienes la suerte de tener un trabajo maravilloso, con un dinero que te servirá para afrontar cualquier necesidad del tipo que sea. No menosprecies lo que tanto te ha costado conseguir. En este momento rechazar aquello que te permite vivir sería un error enorme que no podrías remediar. No dejes tu trabajo por nada.



Salud. No recordar a alguien no debería preocuparte, al contrario. Es una forma que tiene nuestra mente de eliminar aquello que nos está haciendo daño. Podrás comprobar que hay algunos incidentes que son imposibles de tratar o al menos no de la manera que pensabas. No querer toparte con esos recuerdos te ayudará a pasar un día más tranquilo.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Estás haciendo lo imposible para poder tener entre manos a una persona que se adapte a tu estilo de vida. No es sencillo lo que pides, es más bien una manera de establecer ciertos retos que no son buenos. Si deseas algo con tantas ansías en lugar de acercarte a ello estarás consiguiendo que se marche más lejos.



Dinero y trabajo. No puedes convencer a ciertas personas de que dediquen el mismo tiempo que tú a la empresa. Tu nivel de compromiso puede llegar a ser enorme y eso es algo que servirá de ejemplo. Podrás afrontar algunos cambios importantes que no serán positivos, pero si del todo necesarios. Comprométete solo tú y no comprometas a los demás.



Salud. Respira con más tranquilidad. Ese gesto que realizas a diario te puede llevar a estar mucho peor de lo esperado. Te costará hacer algunas tareas o te cansarás más de la cuenta. Si respiras muy fuerte te faltará el aire con frecuencia y tus movimientos serán más complicados, es tiempo de hacer algunos ajustes importantes en tu manera de respirar. Tu respiración es la que regula tu estado mental, tus emociones, tu concentración, etc.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. Tu sueño es tener a alguien que de verdad te comprenda. Hoy te podrás expresar sin palabras. Bastarán algunas miradas para entender aquello que te estará preocupando o que realmente no te queda claro del todo. Tu pareja te ayudará a descubrir cómo puedes atender a algunas dudas, la conexión con ella será plena.



Dinero y trabajo. Sabes que el dinero no es fácil de ganar con la situación actual que estás planteando, pero eso no quiere decir que tengas que tirar la toalla. No lances el dinero sin mirar bien antes las posibilidades que tienes de éxito. Si vas de rebajas podrías conseguir algunos grandes chollos, aunque no siempre es así. Evita gastar sin necesidad.



Salud. Conoces a la perfección aquello que te está haciendo daño y por eso lo evitas. La leche será algo que te haga sentir mal, tu estómago lo notará. A menos que puedas hacer algo, te sentirás bastante indigesto si consumes lácteos. Evítalos especialmente por la noche, hacer la digestión antes de dormir podría ser una pequeña odisea.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Con la persona adecuada puedes ser feliz en cualquier parte. No debería importante nada en absoluto, solamente centrarte en esa persona. El amor puede con todo y pase lo que pase en el exterior, el interior estará en perfectas condiciones. Podrás afrontar ciertos cambios que sufrirás en otras facetas de tu vida.



Dinero y trabajo. El trabajo puede terminarse con la misma facilidad que el dinero que tienes pendiente de cobro. Tendrás que buscar una manera perfecta de ganarte la vida. El mercado de trabajo actual no te permite hacer grandes cambios, pero sabes que, con pequeños ajustes, ganarías más. Empieza el año con un curso de formación.



Salud. Si te centras en tu mente podrás comprobar como todo cambia a tu favor. Pensar en positivo y hacerlo de tal forma que puedas vencer cualquier miedo o rencor del pasado traerá a ti incontables beneficios. Usarás todas tus herramientas para poder conseguir la fortaleza mental que siempre has querido mostrar contra tus fantasmas internos.