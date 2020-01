🔵 Horóscopo de hoy 7 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Conoces el significado de la palabra amor, pero el tipo de relación que tu deseas tener de entrada te será difícil definirlo. Te costará encontrar esa media naranja que atienda perfectamente todos tus deseos. Podrías haber dejado atrás una serie de pautas que podrían llevarte a ese ideal. Es cuestión de conformarse, al menos por el momento.



Dinero y trabajo. Una semana en la que tienes muchas cosas por hacer y poco tiempo para conseguirlo dará comienzo hoy después de unas vacaciones de vértigo. Es importante que este primer día laboral te lo tomes con calma y vayas buscando la mejor manera de organizarte. Una buena agenda será lo que más necesites para poder llegar al final de la jornada con todo hecho.



Salud. Después de unos días de gran intensidad tus sentimientos volverán a la normalidad. Estarás buscando una manera mucho menos estresante de expresarlos. Te convertirás en una persona que entiende mejor a los demás y que no los agobia. Todo es cuestión de intentarlo, aunque solo sea por momentos, lo conseguirás. Rebajarás la tensión en casa.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. Emprender la vuelta a la rutina con la mirada fija en el pasado es una de tus especialidades. Por mucho que quieras compartir con terceras personas el desarrollo de tu futuro sentimental, será mejor no hacerlo. Generarás algunos sentimientos de culpa y envidias que no serán nada buenos. Guárdate tus buenas noticias para más adelante.



Dinero y trabajo. Si hay alguien de tu trabajo que te esperaba con especial atención es aquella persona con la que compartes confidencias. De alguna forma llegar este martes-lunes a tu mesa y saber que tienes a alguien con quien hablar te reconfortará. Podrás desahogarte un poco, aunque siempre será mejor que lo hagas con moderación.



Salud. Tendrás que hacer todo lo posible para no hablar más de la cuenta. Las palabras pueden hacer más daño de lo que pensabas y son la causa más directa de ciertos pensamientos. Es cuestión de moderarlas un poco, especialmente a primera hora de la mañana. Más adelante podrás continuar y expresarte mejor, por ahora, será mejor callar.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Cuando estás en una relación cambias por completo. Acabas sintiendo que realmente no estás siguiendo la línea que te habías fijado. Te dejas llevar cambiando por completo esos planes que podrían llegar a ser maravillosos. Todo es cuestión de perspectivas y de nuevas formas de poder llevarlos a buen puerto.



Dinero y trabajo. Deberás cerrar un poco el grifo, es tiempo de ajustarse de nuevo el cinturón. Has gastado más de la cuenta en unas vacaciones de Navidad caracterizadas por los regalos y las buenas sensaciones. Ahora es momento de frenar, es importante que no asocies la alegría con el dinero, realmente no tiene nada que ver.



Salud. Te sentirás vacío y sin fuerzas. Es comprensible que empieces a buscar una nueva motivación. Volver a la rutina no es sencillo y menos cuando no estás preparado para hacerlo. Después de un arranque complicado, volverás a la normalidad cuando seas capaz de alejar la tristeza de tu vida. El desánimo no es un buen compañero de viaje.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. En este tiempo que pasas alejado de todo lo que te rodea te darás cuenta de que echabas de menos un ambiente controlado. Volver a tu casa y ver que están tus cosas te hará sentir un amor por la rutina desmesurado. Te tomarás esta vuelta a la normalidad como una nueva oportunidad de poder estar en paz con tu pareja.



Dinero y trabajo. En temas de dinero será mejor que te centres en lo que tienes en la cuenta. Habrás conseguido mantenerte estable y eso es algo que no puede ser malo. Estarás esperando el final del día para hacer un buen plan en el que tengas todo bien organizado. Será algo que esperas con especial atención.



Salud. Tu estado de salud es bueno, después de un período de grandes emociones vuelves a ser tu mismo. No es un camino sencillo, pero sí necesario. Marcarás una tendencia que podrá acabar con más de un susto para alguien. Dejar de fingir te permitirá estar más tranquilo, este alivio mejorará visiblemente tu salud emocional.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. Cuando has estado siguiendo unas normas te costará no hacerlo. Es la primera vez que te planteas salir de tus propios sentimientos. Estarás haciendo todo lo posible para mantener tu propia marca. Un amor intenso y directo que no todo el mundo entiende. Es momento de cambiar de forma de expresión, sin tanto ímpetu.



Dinero y trabajo. Estás consiguiendo tener un buen estatus social. No te separes de esta línea porque realmente podrás conseguir un poco más. Empezarás un nuevo ciclo que estará marcado por los buenos resultados. No tendrás que esforzarte tanto para poder acabar recibiendo lo que te mereces realmente.



Salud. Estarás cambiando de aires con pequeños ajustes en tu rutina diaria. En estos momentos puedes hacer lo que deseas. El camino hacia el éxito solo está limitado por tus propios pensamientos. Lo que deseas está más cerca de ese ideal centrando tus actuaciones en ti mismo, sin tantos momentos de dudas.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Esperarás empezar esta semana dando prioridad al plano sentimental. Será la primera pieza triunfal de un proceso que puede llegar a ser especial. Eres alguien que sabe perfectamente la importancia de tener bajo control ese ideal que estás creando. Las vacaciones te han servido para estar más pendiente de lo que necesitas en este sentido.



Dinero y trabajo. Tu trabajo no tiene porque ser un problema, al contrario, será una pieza clave de tu propio destino. Te servirá para obtener mejores resultados a la hora de obtener el dinero necesario para tu día a día. No te lo tomes como una obligación, será más bien un placer de lo más útil. Cambia el chip en este inicio de semana.



Salud. El despertador sonará para hacerte pensar en todo lo que te espera durante el día. No es fácil que tengas una organización perfecta en este día en el que te reincorporas a la rutina. Será mejor que no te exijas demasiado porque realmente nunca sabrás que será lo que acabe sucediendo en estos días. Será un inicio movido.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. No temas un pequeño problema que puede llegar durante este día. Será fácil que emprendas una especie de nuevo comienzo. Harás borrón y cuenta nueva después de unas vacaciones en las que has conocido un poco mejor a una persona que suscitaba tu interés. No temas este ciclo, será positivo para ti.



Dinero y trabajo. En cuestiones de dinero será mejor que no te sientas comprometido con nadie. Tener unas cuentas saneadas es algo imprescindible para ti, pero tampoco es determinante para seguir viviendo de la misma forma que hasta ahora. Cuando dejas de darle importancia a algo, ese algo cambia por sí solo. Obtendrás más por menos.



Salud. Los nervios de los últimos días darán paso a la tranquilidad. No dudarás de que realmente has estado viviendo unos momentos de tensión provocados por terceras personas. Ahora cuando por fin te separas de este ambiente parece que te quitas un peso de encima. Aprovecha esta oportunidad, te la mereces.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Estarás lejos de lo que esperabas conseguir en materia sentimental en estas fechas. Será sencillo el tener un ideal cerca, pero no lo cumples. Hasta que no te pongas firme, no podrás tener lo que te mereces. Si sigues sin darle la importancia necesaria a tu relación, vuestros vínculos no terminarán de estrecharse, al contrario, estarás lejos de ese resultado.



Dinero y trabajo. Cuando esta semana empiece te darás cuenta de que echabas de menos el volver a tu puesto. Podrás empezar a ser productivo y poner en orden tus asuntos financieros. No olvides que realmente lo que deseas hacer es obtener más por menos, algo que no será magia, sino más bien atención plena en tus objetivos.



Salud. Después de unos días de excesos toca volver a la moderación. Unas sopas que sean ligeras y te permitan tener una buena cantidad de verduras depurativas te sentarán fenomenal. Prepara con tiempo un buen caldo porque acabará siendo lo que de verdad te haga sentir bien. No te costará tanto comer si tienes claro que tu objetivo es perder peso.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Cuando las cosas no salen como esperabas debes cambiar de aires. Estarás esperando a que lleguen algunos indicios que serán del todo imposibles de entender. Una persona con las ideas tan claras como tú es importante que entienda lo que significa ceder en algo. No estás acostumbrado a que acabe siendo así.



Dinero y trabajo. Merecerá la pena volver a la rutina de tu trabajo. En una semana que será bastante más corta, tendrás que buscar una manera menos intensa de atender a tus propias peticiones. Ir a pleno rendimiento desde un primer momento te cansará mucho, tómate con calma lo que está por venir.



Salud. Empezarás con ganas un nuevo ciclo que será importante. Una nueva vuelta al sol que tendrá la luna como protagonista. Estás deseando que el tiempo que pasas en familia sea más productivo. Atender a todos durante estas vacaciones ha sido complicado, aunque sin duda cada vez estás más preparado para ello. Ve poco a poco en este retorno a la rutina y vuelta a la carga en este nuevo mes de enero.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Tienes muy claras tus ideas y sabes perfectamente cómo atender a tu familia. Hoy te sentirás lejos de cada uno de ellos, pero sabrás que es por un motivo de fuerza mayor. Si ves la posibilidad de conseguir algún que otro logro de más, aplicarás todas tus energías para conseguirlo. Eres una persona enfocada en los tuyos, recibirás una recompensa por ello.



Dinero y trabajo. El dinero no debe ser un problema, tu cuesta de enero es un escalón pequeño que superarás con creces con la llegada de algunos incentivos. Verás que puedes encontrar en el paso del tiempo a tu mejor aliado. Esta mañana harás todos los pagos necesarios para tener todo listo por la tarde.



Salud. En tu estado de salud se manifiestan los problemas que has ido acumulando estos días. Un exceso de comida que estará visiblemente enfocado en algunos ingredientes que te han dejado casi sin habla. No esperes que la situación cambie de la nada, este inicio deberá comportar unas ligera mejora de hábitos para que repercuta a su vez en tu propio bienestar.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. Lucirás un aspecto radiante gracias a algunas inyecciones de amor que has podido disfrutar. Con las pilas cargadas para poder triunfar, nada te parará. Hoy será una vuelta a la rutina de lo más interesante. No dudarás en que esta capacidad para ser alguien querido te beneficia en todos los sentidos. Recibes siempre lo que envías al universo.



Dinero y trabajo. Las cuentas no son lo tuyo. Tendrás que enfrentarte a algunos elementos negativos durante este día. Reclamar una pequeña deuda o incluso ver en la cuenta un peligroso número te dejará sin capacidad de reacción. Empieza a vender algunos productos que no necesitas para ganar algo de dinero extra.



Salud. Será mejor que empieces la semana laboral con una cierta alegría. Es imposible que puedas ver esta semana como algo positivo, pero debes hacerlo. Vuelven esos días en los que todo estará perfectamente ordenado. No tendrás miedo de la acción, pero sí de la tristeza que puede llegar en cualquier momento. Es hora de motivarte.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Sabrás que siempre hay algún momento del día en el que tendrás tiempo para mandar algunos mensajes. Disfrutarás de un estado de enamoramiento de los de antes, cuando empieces a entender tus sentimientos estarás preparado para expresarlos. Disfruta de esas palabras que fluirán y provocarán sentimientos compartidos.



Dinero y trabajo. Estarás haciendo lo imposible para mantener las cuentas saneadas. Es un buen día para buscar una alternativa a tus números. Intenta que alguien te ayude o pide al jefe que te deje hacer horas extras, necesitas esa forma de trabajar con una motivación extra, el hacer frente a todo lo que tienes que pagar después de las fiestas.



Salud. Si consigues sobrevivir a unas fiestas tan intensas, saldrás reforzado. No te dolerá nada, pero tendrás un exceso de amor traducido en unos kilos de más. Tantos achuchones y abrazos han servido para poder protegerte de cualquier contratiempo. Sabes que el amor es la mejor manera de conseguir alejar determinadas enfermedades.