🔷 Caso Gonzalo Glaría: Fuerte descargo de Yani Glaría tras noticias falsas

En el día de ayer la hermana de Gonzalo Glaría el joven de 26 años que falleció el 31 de diciembre de 2019, realizó un fuerte descargo en su red social de Facebook, debido a que en las ultimas horas han salido noticias que serian falsas y a su vez provocan malestar en la familia debido a que no han realizado ningún posteo los familiares de Gonzalo.

Yani Glaría:

"Gente... están circulando muchas cosas que no son ciertas y que sólo hacen que se enojen y que se arme puterios... que después se la quieran agarrar con todos y nos vamos a perjudicar... quédensen con la tranquilidad de que se está haciendo lo mejor que se puede y como corresponde... actuemos con calma... ya nos estamos haciendo escuchar... porque sino vamos a salir todos perjudicados... demasiado que tenemos mucho dolor como para que sobecarguemos más problemas... y se necesita más respeto entre todos, una de las cosas que estamos fallando entre todos como personas... ahora lo que necesitamos, son testigos que colaboren con el caso, y que no se dejen engañar por el miedo... el miedo sólo hace que perdamos la oportunidad que tenemos para hacer un bien como ayudar, para que las cosas cambien y en esta estamos todos juntos cuidándonos entre nosotros. Infinitas gracias a los que me escuchan!! La hermana de Gonzalo, Yani...

No se queden con lo que ponen sobre policías y políticos, hay mucha falsedad, saben cómo estamos todos y aprovechan para que nosotros reaccionemos mal... y esa gente no saben respetar... así que sigamos en obrar bien y no escuchar aquellos que quieran hacernos enojar y demás... gracias!"











El Posteo de Yani Glaría: