🔵 Horóscopo de hoy 6 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Este día de celebración te puedes reencontrar con algunas personas que hace tiempo que no ves. Disfruta de esos momentos de gran intensidad que te ofrece el día y no olvides guardar recuerdos para rememorar este día. Cóbrate tu regalo por la noche en una intensa velada que puede acabar con una pasión desenfrenada.



Dinero y trabajo. Cuando de verdad eres capaz de enfrentarte a todos tus miedos surge el Aries más práctico. No te dará pereza pensar que mañana empezarás una semana entera de trabajo. Al contrario, lo estarás deseando con los brazos abiertos para poder ganar lo que mereces. Centra tu atención en el presente y no en el futuro.



Salud. Tu estado de salud puede llegar a ser un tanto preocupante. Si empiezas a notar que tu piel presenta alteraciones de la noche a la mañana puede que estés ante un problema interno. No afectará tanto lo que comes, pero sí puede tener que ver con las hormonas que desprendes. Hazte un pequeño control para salir de dudas lo antes posible.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. En un universo de buenas sensaciones te das cuenta de todo lo que recibes sin pensarlo. Hoy puede ser un día perfecto para celebrar una fiesta que acabará siendo memorable. En pareja o sin ella recibirás tanto amor que no sabrás donde ponerlo. Te servirá para sentirte mucho mejor haciendo todo aquello que te apasiona.



Dinero y trabajo. Cuando las cosas van rodadas no debes preocuparte, todo irá saliendo de una forma sencilla y directa. Dejarás que el dinero llegue a tu cuenta y te permita comprar todos los regalos que necesites estos días. Disfruta de una buena oportunidad y no te lances a por lo primero que encuentres en la tienda, sé un poco más selectivo.



Salud. Tienes que buscar una alternativa más saludable al azúcar. Dejar de comer dulces para ti es un reto, pero no es tan complicado si empiezas a alimentarte de manera saludable desde ya. Tienes entre manos una buena cantidad de opciones que no puedes pasar por alto. Disfruta de todo lo que te gusta con medida verás que no tendrá grandes consecuencias. Te lo mereces.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Estás empezando a amarte más a ti mismo y eso es positivo, pero también necesitarás amar de la misma manera a otras personas. Estás haciendo lo imposible para vencer algunas inquietudes personales. Te mereces que te inunden de amor y hacer todo lo posible para triunfar con el corazón en la mano, sin miedo a dañarlo.



Dinero y trabajo. Tienes una capacidad enorme para conseguir atraer buenas ofertas a tu vida. No dejes nunca esa posibilidad abierta que tienes en mente. Si hay alguien que quiere contratarte puede que acabe siendo una alternativa posible a todo lo que se te viene encima. Será fácil que puedas atender a todas estas demandas.



Salud. Cuando vas de un lado a otro no hay tiempo para cuidarte y ese puede acabar siendo un gran error. Deberás ponerte manos a la obra dando una serie de pasos decisivos para ello. Las horas de sueño son claves, pero también lo será calmar algunos nervios antes de que sea tarde. Mantente firme con ciertas aspiraciones personales.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. Cuando tu pareja está más pendiente de lo que dicen los demás que de ti mismo te puedes empezar a molestar. Los celos en su justa medida te pueden parecer aceptables, pero si se pasan de frenada, no los soportas. Evita caer en la tentación de las dudas y los pensamientos negativos, no son nada buenos.



Dinero y trabajo. Tienes muchas posibilidades de que recibas un dinero extra durante estos días. Estarás preparado para hacer frente a la dureza de un período que puede llegar a ser extraordinario para tus finanzas. Asegura lo que tienes entre manos y no te dejes nada por hacer, será fácil que lo acabes consiguiendo.



Salud. Si descubres que hay en tu interior algo que no va bien, harás todo lo posible para cambiarlo. Estarás dispuesto a renunciar a uno de los grandes placeres de los que disfrutas, esa comida familiar que te espera en la mesa y ello con ánimo de buscar una solución a esos kilos que has cogido de más estos días. Actuarás de forma decidida, sin avisar, cuando dices que lo haces, te lanzarás a ello sin pensar

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. Estás sintiendo que algo no termina de encajar en tu pareja, pero en este día mágico no permitirás que los problemas salgan a la luz. Al contrario, estarás pensando en cómo hacer para vencer determinados errores del pasado. Es momento de cuadrar todo lo que tienes entre manos, con una actitud decidida podrás conseguirlo.



Dinero y trabajo. En un día especial todo lo material acabará teniendo un significado para ti. Los regalos con nombre propio estarán siendo una realidad que no dejará de sorprenderte. Cuidado con los deseos porque a veces se cumplen y pueden hacerte llorar e incluso llegar a emocionarte más de lo debido. Te sentirás con fuerzas para expresarte.



Salud. Llorar un poco no es malo, al contrario, es una necesidad que puede llegar a ser saludable. Podrás sacar todo lo que llevas dentro y dar lugar a una serie de condiciones especiales para poder crecer y expandir tus propios sentimientos. Pasarás página y aceptarás el futuro con los brazos abiertos, sin pensarlo dos veces.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. En una relación de pareja los regalos no deberían importante. Al contrario de lo que esperas que llegue, recibirás hoy mucho amor, pero poca cantidad de dinero. Aprenderás una valiosa lección. Es más importante contar con un sentimiento sincero que dejarse llevar por aquello que es efímero. El amor es eterno, el dinero no.



Dinero y trabajo. Cuando despiertes y asumas que has estado sometido a una serie de cambios en tu trabajo te darás cuenta de que en unas horas volverás a estar activo. No puedes estar más emocionado con todo lo que tienes que hacer. Tendrás que calmar un poco tus nervios si de verdad quieres empezar con buen pie. No te precipites.



Salud. Tu estado de salud es excelente, pero siempre quieres más. Estarás dispuesto a seguir haciendo algunos sacrificios para poder sentirte mejor. Sin prisa, pero sin pausa vas a mantener la misma actitud que hasta ahora. Nadie te hará cambiar de opinión, te mantendrás fuerte y en plena forma. La consecución de tus ideales estará más cerca que nunca.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Estás siguiendo una serie de pasos importantes que te llevan a consolidar una relación perfecta. Seguro que a largo plazo descubres que puedes crear un vínculo mayor, de momento te conformarás con una forma de ver la relación distinta. Te verás a lado de tu gran amor y eso es importante. De no sentirte parte de esta historia no podrías continuar.



Dinero y trabajo. Tu dinero no debe llegar a molestar a nadie, es fruto de un trabajo constante que siempre tendrá sus recompensas. Estarás preparado para recibir más por lo que haces. Con el nuevo año tocará subir las tarifas para poder acabar con los ajustes que necesitabas hacer. Haz lo imposible para hacer entender a ciertos clientes este aumento.



Salud. Tener algunos pequeños problemas de salud es algo comprensible, pero no del todo inevitable. Si los tienes es por ese miedo demasiado intenso a querer acudir al médico. Tendrás que replantearte tu estado de salud durante esta semana y hacer un hueco para poder visitar a ese especialista al que temes tanto. Es su trabajo y es tu cuerpo, no hay excusas.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. En el amor nunca hay nada estable, en tu caso te mueves en un mar de dudas que van de un sitio a otro. Un día estás perfectamente con esa persona y al siguiente no entiendes cómo puedes estar con ella. Así sucesivamente en busca de ese amor ideal que solo existirá en tu imaginación. Pon los pies en el suelo.



Dinero y trabajo. Escucha con atención el consejo de aquellas personas que han pasado por lo mismo que tú. Reinventarse no es sencillo, pero es algo imprescindible para poder hacer frente a los inconvenientes con los que te encuentras en el camino. Si te adelantas a lo que puede llegar conseguirás tener ventaja durante este proceso.



Salud. No es fácil que puedas enfrentarte a lo que te preocupa. Mirar cara a cara a un posible estado de ansiedad puede ser un problema. Debes atender esas dudas y buscar lo que te hace infeliz. No es una cuestión de que el tiempo se te echa encima, directamente no sabes qué hacer con tu vida. Ponte manos a la obra para crear una merecida estabilidad.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. No puedes convencer a todo el mundo sobre tu relación de pareja. Estás haciendo lo imposible para que lo entiendan, pero es complicado. Lo que deseas tener es unanimidad en una decisión que sólo te afecta a ti. Serás tú el que esté preparándose para poder afrontar una nueva etapa al lado de alguien que deberá gustarte a ti, por ello no te importe lo que diga la gente.



Dinero y trabajo. En el trabajo hay una cantidad de personas que están esperando tu nueva forma de actuar. Empezarás el año bien si hoy te relajas un poco. En realidad, necesitas disponer de un poco más de tiempo para ti y no tomarte toda tan a pecho. Hoy es fiesta y lunes, tus mejores deseos se han hecho realidad.



Salud. Eres una persona que siempre tiene entre manos una salida gloriosa a todas las preguntas. Cuidado porque eso que estás empezando a crear no tiene nada que ver con tu destino soñado. Al contrario, te evades de una realidad que puede llegar a ser preocupante. Baja un poco el ritmo al que te sometes.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. No hay espacio para tres personas en tu cama. Al contrario de lo que pensabas tener una relación abierta puede llegar a ser algo terrible para ti. Tendrás que dar un poco más de tu parte para poder entender qué es lo que pasa. Cederás en todo, menos en la llegada de una tercera persona que no entenderá nada de lo que está pasando.



Dinero y trabajo. Hoy es un lunes en el que se descansa. Puedes verlo como algo negativo o como una manera de atender a las necesidades de tus finanzas domésticas. No perderás un día de trabajo, con todo lo que te espera, al contrario, podrás estar pendiente de algo que necesitas hacer. Tu casa también debe tener un trato especial.



Salud. Tienes que buscar una alternativa al gimnasio convencional. Te gustará más ir a tu aire practicando algunas actividades para poder ir ejercitando todo tu cuerpo y tu mente. Te encanta tener tiempo para ti y organizarte a tu aire. Poder practicar con un vídeo delante puede ser lo ideal, puedes ponerlo y pararlo cuando quieras, algo bastante práctico para ti.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. El karma siempre vuelve. Aquella persona que en su día te hizo daño ha desaparecido de tu vida, pero puede que te alegres al saber que recibirá un poco de lo que te envío a ti. Los sentimientos van y vuelven está claro que lo que te sucedió te dolió, pero a la larga has visto que la persona que más daño te hizo al final se encuentra con lo mismo.



Dinero y trabajo. Es tiempo de grandes logros que te sirvan para darte a conocer. Si tienes la oportunidad de recibir más de una felicitación, deja que llegue a tu vida. Si te encuentras con un comentario positivo en tus redes sociales mucho mejor. Te ayudará a darte una publicidad de lo más recomendable en estos tiempos que corren.



Salud. Tienes entre manos la opción más adecuada para tu cuerpo. Enfrentarte a cambios a base de pequeñas intervenciones estéticas puede acabar dándote aquello que deseas. Verás que obtienes una buena cantidad de señales que te indican que estás haciendo lo correcto. Esperas que merezca la pena después de más de un sacrificio importante.





Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Puedes sentirte como en una nube. La realidad en tu caso casi siempre supera a la ficción. Cuando descubres que el tiempo en pareja es lo mejor que te ha podido pasar, te sentirás afortunado de que hoy sea festivo. Aprovecha estas horas de más antes de volver definitivamente a la rutina haciendo lo que más deseas, dejándote llevar por la pasión.



Dinero y trabajo. Será mejor que emprendas una serie de cambios significativos en temas financieros. No serás tú siempre el que paga. Al contrario, reparte los gastos antes de que sea tarde, no te mereces una escapada tan grande de recursos por algunas salidas nocturnas. Será mejor que te pongas las pilas trazando una línea roja.



Salud. Te dejarás las ganas de salir de casa quedándote en la cama. No querrás hacer nada más que descansar. Hoy puede ser un día improductivo o una necesidad que dependerá de la forma en la que se mire. Tu destino estará marcado por esa capacidad de darte lo que siempre has querido, es decir, no hacer nada. Tanto sedentarismo no es nada bueno.