🔷 La hermana de Gonzalo Glarìa realizò un pedido: “Tenemos que calmarnos y actuar de otra manera”

Nuevamente, la hermana de Gonzalo Glaría, Yanina, usó las redes sociales para hacer un pedido, luego de los demanes producidos en la masiva manifestación solicitando justicia.

El título: “Mi pedido por mi hermano Gonza Glaria!” escribió: “Infinitas gracias a todos por acompañarnos!! Fue algo increíble la marcha… Pero primero tenemos que calmarnos.. entiendo el enojo, la impotencia, la bronca, pero si nos dejamos llevar por eso, no nos sirve... eso nos hace reaccionar de una manera que no vale la pena y que puede lastimarnos entre nosotros… nos lleva a la violencia y eso sólo genera más violencia… y también hay niños entre nosotros… si algo sale mal, seguimos en la misma… entonces tenemos que calmarnos y actuar de otra manera… Sepan que yo me voy a hacer escuchar, con políticos, con los periodistas, con mis palabras… porque no sirve seguir así… ni queremos más problemas… no queremos quilombos, ni que se metan en líos... no hace falta… actuemos de otra manera, por favor se los pido, como hermana de Gonzalo Glaria!!“.

“Y señores del poder, por favor entiendan a la gente… no sean ignorantes e injustos, pongámonos todos en el lugar de cada uno… merecemos tranquilidad y paz entre todos… y basta en fijarnos en la PLATA que es SÓLO UN PAPEL y en la droga, que son cosas que hacen que nos destruyan como personas y la vida… No nacimos para vivir así… y todos necesitamos ayuda entre todos… y podemos hacerlo… Detrás de cada uno… de los que hacen el bien y de los que hacen el mal… hay una historia… Así que ayudemosnos!!”, remarcó.