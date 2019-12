🔷 El Frente Progresista adelantó que no votará las leyes de emergencia de Perotti

El Frente Progresista Cívico y Social descartó que hoy apruebe en Diputados las 4 emergencias presentadas por el gobernador Omar Perotti que el viernes pasado obtuvieron su media sanción en el Senado provincial. Si bien se especulaba con la posibilidad de que la oposición se plante en el debate, el diputado Maximiliano Pullaro ya confirmó que este lunes no se aprobará. En cuanto a la otra parte del paquete de “austeridad” del Gobierno provincial que integra la denominada reforma tributaria, puso puntos suspensivos.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2) el ex ministro de Seguridad provincial aseguró: “No me molesta para nada que se hayan propuesto leyes de emergencia, incluso en Seguridad, lo que sí creo es que detrás de ello hay excusas, se pretende avanzar en el manejo discrecional de los fondos públicos. Detrás de esos conceptos muy rimbombantes lo que se pretende es darle superpoderes al gobernador y no lo vamos a permitir, no se los vamos a dar”, sostuvo.

Pullaro consideró que la propuesta del Ejecutivo “apunta a tener más facultades y poco control ya que elimina prácticamente el Tribunal de Cuentas”. Y remarcó: “Es imposible, no podemos con esto, pero lo vamos a estudiar con tiempo porque son leyes muy pesadas”.

Consultado acerca de cómo se va a comportar la mayoría en la cámara alta hoy, admitió: “Lo vamos a discutir pero no vamos a aprobar las leyes de emergencia”.

En cuanto a la reforma tributaria, también sancionada por los senadores provinciales, observó: “A las 11 tendremos reuniones con instituciones intermedias que vienen a darnos su posición, veremos entonces si acompañamos o no”, dijo dejando la puerta abierta a la media sanción que falta para que sea ley.

Este lunes a las 15 fue convocada a sesionar la Cámara de Diputados para tratar los temas sancionados el viernes en el Senado provincial.

Fuente: Rosario3