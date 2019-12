🔵 Horóscopo de hoy 26 de diciembre

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. En este día reflexionarás sobre todo lo que has vivido esta Navidad. Es momento de poner hilo a la aguja de una serie de proyectos personales que pueden llegar a ser increíbles. El amor será el eje vertebrador de una nueva forma de ver el mundo. Al lado de la persona adecuada nada puede hacerte daño.

Dinero y trabajo. Tu trabajo estará lejos de terminarse, ha llegado el día del año en el que empiezas a buscar una manera perfecta de conseguir tus metas. Acompañado de una serie de cualidades que que te harán destacar te centrarás en todo lo que deseas obtener. Es tiempo de grandes planes de futuro.

Salud. La manera en la que has cuidado tu cuerpo estos dos días te pasará factura. Será mejor que hagas lo imposible para mantener tu buena forma. Ir a caminar un poco o incluso emprender alguna práctica deportiva serán iniciativas de lo más deseables. Puede que necesites buscar una forma de acometer el camino de la salud integral de cuerpo y mente, el yoga es una buena opción.



Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. Tienes que sentirte afortunado por algunas buenas palabras que te dedican en casa. Estás disfrutando de estos días en los que el amor es el verdadero protagonista. Aprende a dejar a un lado todo aquello que te molesta o que te ha dolido de tu pareja. De esta manera conseguirás adaptarte mucho mejor a la alegría que te rodeará en estas fechas.

Dinero y trabajo. Estás haciendo lo imposible para cambiar de aires en el trabajo y eso quiere decir que hoy estarás en plena forma enviando curriculums o llamando a todo el mundo. Es un buen momento para empezar a generar expectativas y recibir quizás a ese alguien que puede cambiarte la vida. Atento a las señales.

Salud. Tienes entre manos algunas buenas acciones referentes al cuidado de tu cuerpo, pero cuidado. Esta especie de ganas de cambiar por completo que te están llegando no tiene por qué ser lo que pensabas. Si tan radicales son esos cambios será mejor que empieces a buscar la manera de quererte tal como eres o no te reconocerás.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Las flores que más te gustan, especialmente el lirio blanco es perfecto para conseguir que te sientas bien. Verás que cada uno de tus pasos son en esencia una representación del amor y de la estabilidad que obtienes. Podrás hacer lo imposible al lado de una persona que realmente te quiere y te regala flores.

Dinero y trabajo. Será mejor que estés bien con tus compañeros de trabajo. Lo necesitarás para emprender el camino a la oficina en unos momentos donde reinará la pereza. Cuando sucede algo es importante estar unidos, en lo bueno y en lo malo tienes un equipo con el que debes hacer frente a los compromisos diarios. Harás todo lo posible para poder sacar adelante tus cometidos con éxito.

Salud. Tienes que buscar una forma mucho más radical de cuidar tu dieta. La fuerza de voluntad es algo indispensable para conseguir crecer y expandirte, pero no será lo único que pondrás en marcha. Usa ciertos ingredientes para trazar un plan, un menú que seguir a partir de hoy o el cambio de año puede ser especialmente negativo

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. En el amor conoces a la perfección los pasos que hay que dar para llevarte el gato al agua. Cuando de verdad te enfrentas a algunos elementos que te preocupan debes tomar cartas en el asunto. Estás dejando perder una oportunidad brutal para afianzar tu relación, si dejas que todo pase o se marche no podrás ganar la partida.

Dinero y trabajo. Tienes que administrar mejor el dinero o de lo contrario no llegarás al final de estas fiestas con todo lo necesario para rematar un día de Reyes completo. Estás haciendo lo imposible para generar buenas sensaciones, aunque no te motivarás lo que deseas. Mantén el control y hazlo por tu propio bien o te enfrentarás a algunas dificultades.

Salud. Si descubres que hay algo que no te termina de gustar de tu cuerpo y existe la posibilidad de modificarlo te plantearás hacerlo. Verás que estás preparado para poder atender ciertas dudas o más bien estarás listo para triunfar en todo tipo de circunstancias que se presenten ante ti en estos días.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. Tu amor no será tan fuerte como pensabas. En unos días de exposición pública ya estarán saliendo las primeras grietas. No te lo tomes a mal o no podrás saber qué es lo que falla. Entre ambos existe una conexión que llegará a ser épica si empleas algunas iniciativas inesperadas y directas. Ve siempre de cara y sin dudas.

Dinero y trabajo. El nivel de vida que quieres seguir mostrando puede estar condenado al fracaso. Con un poco más de austeridad tendrás todo lo necesario para poder triunfar. Verás que estás preparado para cambiar ciertas actuaciones, aunque no del todo. Lo lujoso siempre te ha atraído demasiado y lo barato nunca te ha llamado la atención.

salud. Cuando estás preparado para dar un giro radical a tu vida simplemente lo haces. No puedes ir redirigiendo tu camino con pequeños ajustes, tú siempre optas por hacer grandes cambios cuando te presionan. Estás llegando a un límite y ya no te vas a permitir más el seguir cogiendo peso, es un buen momento para empezar a controlar todo lo que comes.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. En un medio que puede llegar a ser imposible de tratar verás que lucharás una y otra vez para que reine la paz y la armonía entre los tuyos. Las personas se te resisten o al menos determinados familiares que realmente parece que no te conozcan. Estarás preparado para grandes cambios, pero no querrás aplicarlos. Romper con todo te costará demasiado hoy.

Dinero y trabajo. Prefieres ser consciente del presupuesto que tienes y no emprender las fiestas a todo tren antes que disfrutarlas sin pensar en el mañana. Eres previsor y estás a tiempo de realizar algunos pequeños ajustes. Necesitas hacerlos si en realidad sabes que es momento de modificar ciertas actuaciones.

Salud. Tienes una forma de emprender ciertos procesos que pueden llegar a ser demasiado intensos. Cuando todo parece indicar que debes moderarte, haces lo contrario. Si te desmelenas en exceso durante estas fiestas acabarás soportando las consecuencias de estos excesos. Verás que el tiempo juega en tu contra.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. En el amor sabes muy bien qué es lo que necesitas y lo que no. Habrá llegado ese momento en el que de verdad sientes que puedes con todo. Al lado de esa persona podrás conocer la máxima expresión de una relación que acabará siendo lo que siempre has querido tener. Podrás ver en esa persona la relación perfecta sin cerrar los ojos.

Dinero y trabajo. Cuando de verdad quieres ahorrar dinero, lo haces, pero no puedes hacerlo con las fiestas encima. En ese caso deberás asumir la época en la que estamos y hacer la vista gorda a algunos gastos típicos de estos días. Gasta con moderación, pero hazlo o quedarás especialmente mal con aquellas personas que esperan que estés muy atento a determinados momentos señalados. Cuidado con quedar mal.

Salud. Si de verdad quieres ir viendo algunas comparaciones que no te benefician, sigue en la misma línea, aunque ello no es la manera más adecuada de proceder. Te enfrentarás en esencia a cada una de ellas, y sin pensarlo te estarás lanzando al pozo de la destrucción más directa. Quieres disfrutar del tiempo libre, pero haciendo comparaciones no lo conseguirás.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Puedes establecer algunas amistades que irán un poco más allá de lo que es habitual. Estás en un momento perfecto de estabilidad que conseguirá que brilles con luz propia. Verás que son instantes de grandes cambios que te afectarán directamente. En estos días finales de año el amor se pondrá directamente de tu lado, úsalo para sentirte protagonista hoy.

Dinero y trabajo. No eres plenamente consciente de lo que te estarás perdiendo. Sigues luchando contra algunos contratiempos que van llegando, pero no los afrontas. Si tienes deudas hay que pagarlas. De lo contrario no vas a poder abordar otras actuaciones futuras necesarias para ti.

Salud. Tienes que ser más optimista o te costará ejecutar tus propios objetivos. Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y empezar a hacer aquello que más te gusta. Verás que en cada uno de esos ejercicios descubres que puedes con todo. Has llegado a un punto en el que todo será cuesta arriba. No te desanimes y persevera en tus propósitos.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Tus propios miedos están bloqueando una relación que puede llegar a ser perfecta en muchos aspectos. Cuidado con esta sensación a la que te lleva cierta persona porque no es demasiado correcta. Si no te aporta valor el amor que siempre has deseado es porque en realidad no existe nada más que una atracción momentánea.

Dinero y trabajo. Estas navidades puedes tener un ingreso extra de dinero que se acabará traduciendo en buenas sensaciones de parte de aquellos que te rodean, aunque es posible que en lugar de dinero te hagan llegar una buena cantidad de afecto. En cualquier caso necesitas más que nunca algo en lo que agarrarte y que para ti suponga una demostración de cariño y buena estima.

Salud. Sabes que en el fondo podrías cambiar aquello que no te gusta si te esforzarás un poco más. Dejar a un lado esos hábitos que te están molestando y conseguir generar determinadas buenas sensaciones será uno de tus retos en este final de año. Verás que todo lo que va sucediendo a tu alrededor tendrá un motivo concreto. Es momento darle alas a tu fuerza de voluntad.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Si descubres que hay algo que te molesta de tu pareja deberás aprovechar la ocasión para cambiarlo. Lo que ahora está presente entre vosotros es un mal rollo considerable, pero tranquilo, porque puedes hacer que desaparezca. Hablar un poco de todo será algo que te permita sentirte bien y subsanar algunos resquemores.

Dinero y trabajo. Lo que puede llegar a ser preocupante es la cantidad de elementos rutinarios que quieres dejar atrás. No tener tarjetas para ahorrar más o evitar usarlas puede llegar a ser una obsesión, pero cuidado porque alejarás de ti otras ventajas. Se trata de ahorrar, y no de retroceder en el tiempo, afianza tus propios logros sin miedo.

Salud. Tu estado es óptimo para unas fiestas que acabarán siendo importantes para ti, pero será mejor que no te relajes. El consumo excesivo de determinados licores puede ser perjudicial para un sistema que no está acostumbrado. Evita sentirte seducido por alimentos y bebidas desaconsejadas, por muy buenas que estén no te convienen.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. Tú puedes cambiar algunos aspectos de tu realidad que no te gustan a nivel de pareja. Estás preparado para disfrutar de pequeñas dosis de alegría si te plantas cara a cara con esa persona que te gusta. Decir lo que piensas sin ningún filtro puede ser lo que necesites durante esta jornada. No dudes en hacerlo si de verdad quieres triunfar.

Dinero y trabajo. El trabajo se puede acabar convirtiendo en un hilo de conversación revelador. Acabarás sabiendo qué es lo indispensable para ti y qué es lo que realmente debes hacer para conseguir triunfar. Relajarte un poco más y usar tus habilidades para cambiar de hábitos será uno de tus objetivos en esta jornada, el dinero llegará a ti hoy en abundancia.

Salud. Emprenderás el camino que te dicte el corazón. A la larga sabes que hacer lo que deseas tiene sus consecuencias emocionales y psicológicas. Te costará un poco más de la cuenta darte cuenta de lo que cuesta ser uno mismo. No es sencillo enfrentarte a todo lo que se pondrá en tu contra, has estado mucho tiempo siendo alguien que no eras.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Juegas a ser un actor en una preciosa superproducción. Sabes que te acabarás convirtiendo en una persona que se entregará por completo al amor, pero aún no estás del todo preparado. A la larga descubrirás que esa preparación acabará siendo bienvenida por tu pareja, pero de momento te ve como si estuvieras fingiendo.

Dinero y trabajo. Estás haciendo algunos cambios en tu realidad financiera, aunque en gran medida no lo haces bien. Cuidado con gastar poco o demasiado, todos los extremos son malos. Estarás dispuesto a modificar ciertos hábitos de comportamiento con algunos miembros de tu familia. Todo es cuestión de interés y de perspectiva.

Salud. Obtener buenos resultados a nivel físico pasa por esforzarse un poco más. Si quieres perder peso no es un buen momento, pero si puedes dedicar algunos esfuerzos en cuidar tu mente, hazlo sin dudar. Tienes en la cabeza algunas ideas para poner en práctica, empezando por madrugar y aprovechar más el día. Realmente lo necesitarás.