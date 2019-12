🔵 Horóscopo de hoy 23 de diciembre

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Tu cuerpo te pide acción, en un día que puede ser un primer lunes festivo en mucho tiempo. Usa todas tus capacidades para disfrutar de lo que más quieres en este mundo. El amor se convertirá en una fuente de alegrías durante estas fiestas. Usa esa sensación de armonía que te rodea para crear momentos únicos.

Dinero y trabajo. Tienes que buscar una manera de conseguir equilibrar ciertos problemas internos de dinero. Cuando alguien de tu familia se pasa haciendo de las suyas, debes ponerle freno. Es mejor recibir de alguien conocido un toque de atención que seguir en la misma línea destructiva. Hazlo por su propio bien, pero también por el tuyo.

Salud. Tienes que mantenerte activo y luchar contra las horas pérdidas. Las vacaciones pueden acabar siendo una excusa perfecta para no hacer nada o quizás... hacerlo todo, según con qué pie te levantes. Eres una persona activa que necesita en todo momento sentirse en forma. Si te quedas en casa no conseguirás hacer todo lo que realmente tienes planeado.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. Si descubres que hay algo más para poder acabar con las dudas que tienes ve a por ello. Una persona o hecho del pasado te podría ayudar a abrir los ojos, pudiendo ser determinante en tus averiguaciones. Aprovecha esta sensación de grandeza que siempre has tenido y lucha por tus propias metas personales. Solo cuando te lances a por todo y sin miedo a arriesgar lograrás buenos resultados.

Dinero y trabajo. Cuando el dinero se cuenta por miles no hay problema, pero de no ser así, mucho cuidado. En los tiempos que corren una buena suma puede desaparecer en menos que canta un gallo. Pide siempre precios antes de lanzarte a comprar de manera compulsiva, nunca sabrás lo que te hace inmensamente feliz y lo que no.

Salud. Puede que necesites escuchar con atención los consejos que alguien de tu familia con más experiencia. No todo el mundo consigue obtener los beneficios deseados de su cuerpo, pero tú como te conoces bien verás lo fácil que es mantenerlo en buena forma. Te sentirás como en una nube dispuesto a pasar unas fiestas extraordinarias sin preocuparte por los efectos secundarios de los excesos que puedas tener.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Las fiestas son un momento crucial en la vida de una pareja. Es bueno que empieces a pensar en el tiempo que vas a poder vivir a lado de esa persona. Las personas de tu entorno no deberán asustarte, al contrario. La manera de entrar a ciertas personas es importante que sea con naturalidad y total normalidad.

Dinero y trabajo. Tu creatividad estará a niveles máximos, aprovecha esta oportunidad junto con el tiempo libre de que dispones para hacer algo de provecho. Podrás establecer con mayor facilidad algunos proyectos que están por llegar. Necesitarás esta fuerza para poder lograrlo, con un poco de concentración lo conseguirás.

Salud. Hay siempre un nivel de salud óptimo que se debe aspirar a lograr. Es todo aquel estado que te sirve para alcanzar pequeñas metas y retos. Puedes aprovechar estos días para poner algunas líneas rojas, especialmente en lo que se refiere al consumo de determinados alimentos poco saludables.





Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. Subes y bajas por las escaleras de un amor verdadero sin saber qué te encontrarás. Algunos días estás dispuesto a hacer cualquier cosa para vencer. La motivación y la compenetración es más que evidente. Otros, en cambio, te sientes abandonado por esa persona que parece que no te termina de entender.

Dinero y trabajo. El dinero que tienes en el banco puede llegar a ser especialmente atrayente para terceras personas. Esos que te valoran por un dato numérico no merecen ser tus amigos. Será mejor que no hagas públicas tus cuentas, te encontrarás cara a cara con personas que no te beneficiarán en ningún aspecto.

Salud. Estás preparado para poder triunfar a nivel físico. La ropa para un evento especial también la tienes a punto, solo te faltará hacerte algunos retoques especiales. Hoy será un día en el que determinados cuidados se harán realidad. Busca una manera de estar en plena forma, descansado y relajado para la fiesta de Nochebuena.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. En el amor no existen edades. Todo el mundo tiene un ciclo, puede que no estés en el momento sentimental que estabas esperando, pero nunca se sabe. Hoy te darás cuenta de que en realidad nada tiene porque estar escrito o ser más o menos correcto. Estás en la edad perfecta, en un momento que podrás ser tal y como pensabas, tú mismo.

Dinero y trabajo. Tu empleo se convertirá en fuente de debate. Ganar mucho dinero no tiene porque ser una necesidad tan evidente para muchas personas. Es más que probable que contestes de una forma elegante sin poner cifras. No es tiempo para debatir sobre determinados asuntos que pueden afectarte en un futuro.

Salud. Estás haciendo lo imposible para no dejarte llevar por algunas comidas demasiado copiosas en estas fiestas. Es mejor que busques la manera de que en realidad te sacies sin tantas ansias. Ver tanta comida puede llevarte a un cierto colapso. Lo único que de verdad puede detenerte es mentalizarte con antelación, de lo contrario querrás probarlo todo antes que nadie.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Sabes que no todas las personas son iguales. No tienes porque sentirte mal por no expresar los sentimientos de la misma manera. Para ti dar la mano en público ya es un gran paso. Estarás preparado para dar el siguiente si consigues dejar atrás cierta vergüenza que te acompaña. Será mejor que no te presionen demasiado.

Dinero y trabajo. Te encantará ser el centro de un debate financiero. Nadie como tú será capaz de establecer aquello que te gusta y realmente te preocupa. Conocer los tipos de interés será algo que te haga sentir orgulloso, puedes establecer una comparativa entre varios bancos y ayudar a realizar el mejor préstamo posible. Será una simulación muy real.

Salud. Tu estado de salud es especialmente bueno, pero no bajes la guardia. Si has hecho bien los deberes este lunes acabará siendo una prolongación de lo que te espera. Podrás buscar la manera de mantener esta situación. No empieces a probar postres con antelación sin ton ni son, mejor espera a que llegue el momento de cada celebración.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Cuando veas que se dan una serie de constantes que se van repitiendo es el momento de tomar cartas en el asunto. Estarás preparado para poder luchar contra cualquier sombra de duda que vaya apareciendo de repente. Estar más tiempo juntos es una buena oportunidad para cambiar de aires.

Dinero y trabajo. Quieres estar en plena forma consiguiendo cambiar algunos aspectos de tus cuentas. Cuando te sientes fuerte, descubres que estás luchando contra una realidad que te supera. Hay ciertos imprevistos que pueden ir llegando con el paso de las horas, cuentas o recibos que no esperabas.

Salud. Hay siempre algo de verdad en cualquier cúmulo de rumores que se deslicen en el devenir de tu jornada. Si te paras a pensar hoy en todo lo que has conseguido con alguna de tus hazañas pasadas te darás cuenta de que has logrado casi acabar el año de la mejor manera posible. Alejarás cualquier atisbo de dolor de cabeza que te ronde en cualquier momento. Tu conciencia está tranquila porque en el fondo sabes que ha sido un año de provecho.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Estás haciendo lo imposible para conseguir que el amor juegue a tu favor. Si tus fantasías te lo permiten puede que acabes de desarrollar una serie de buenas sensaciones que serán del todo esperadas. Vas a luchar contra los contratiempos antes de que aparezcan. No querrás lanzar la toalla tan pronto como muchos podían pensar. Tienes una gran fortaleza mental y luchas con uñas y dientes por aquello que te importa.

Dinero y trabajo. Tu forma de gastar y ahorrar deberá cumplirse por igual. Es importante que tengas entre manos algunas opciones más tanto de ahorro como de gasto. No cargues con toda la responsabilidad, realmente tus recursos son limitados y necesitas cuidar de ellos. Escucha con total atención lo que te diga el sentido común. No te dejes llevar por los detalles de última hora.

Salud. Tienes que estar orgulloso de tu estado de salud, no es nada despreciable acabar el año con algunos de los objetivos cumplidos. A la larga nunca habrías esperado que se hicieran realidad, aunque en días como hoy todo parecerá posible. Vas a emprender el camino del éxito, siguiendo esta senda que has ido trazando poco a poco con esfuerzo y dedicación.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Un signo de fuego es indispensable que tenga un complemento igual de poderoso. Se acabará convirtiendo en un reto enorme mantener a buen recaudo una forma de dejar atrás tanta pasión. Hoy el fuego debe moderarse o no quedará nada para que mañana ofrezcas una noche mágica a quien tú más quieres.

Dinero y trabajo. Tienes que ser consciente de que en esta época es normal gastar más de la cuenta. Eso no quiere decir que tengas que hacerlo. Puede que estés preparado para grandes logros que nada tendrán que ver con el dinero. Las cosas no materiales tienen más valor que todo aquello que puedas comprar.

Salud. La salud es algo imposible de dejar a un lado hoy. Tendrás que cuidarla especialmente si quieres sentirte bien mañana. Estarás preparado para poder poner en orden tu casa. Esta capacidad para sentirte bien será una de las claves para lograr ser el anfitrión perfecto que siempre has deseado personificar.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Sueles establecer algunas premisas que son imposibles de cumplir. Tus exigencias pueden llegar a ser una constante que te haga sentir como en una especie de nube que nunca sabe cuando tomará tierra. Será mejor que empieces a aterrizar o puede que tengas serios problemas para amar de verdad durante estas fiestas.

Dinero y trabajo. Si crees que puedes conseguir ciertos avances a nivel financiero con algunos retoques estarás preparado para cambiar. Es un buen momento para hacer lo imposible para mantener lo que tienes y avanzar. No esperes que este año se cierre solo, necesitarás un poco de ayuda llevando las cuentas al día.

Salud. El agua es la mejor bebida para un día como hoy. Depura un poco tu cuerpo antes de los atracones con la ayuda de esta valiosa bebida. Seguro que puedes sentirte mucho mejor si dejas a un lado determinadas bebidas gaseosas y azucaradas. Mañana y pasado podrás centrarte en otras, pero hoy, mejor que bebas mucha agua para potenciar la hidratación de tu cuerpo.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. En una casa hay multitud de tipos de amor, nunca se sabe cómo acabará una relación que puede llegar a ser increíblemente estable. Si dejas que siga en la misma línea cualquier influencia que venga de fuera podría destruirla del todo. Aprenderás a gestionar cualquier crítica que pueda ir llegando hasta ti.

Dinero y trabajo. Cuando sabes que hay siempre algo que te hace sospechar no te arriesgas. Hay muchas páginas web que son capaces de conseguir que empieces a visualizar la realidad de otra forma. Con una estabilidad mayor nunca se sabe qué podrás obtener. Todo dependerá de lo que desees de verdad y con entereza.

Salud. Estás dispuesto a emprender algunos cambios antes de la Navidad. Hoy harás una declaración de intenciones para que todo llegue a su debido tiempo. Poner unas buenas bases es algo importantísimo para alejar cualquier sombra de duda o de malas vibraciones que puedas tener presentes. Es mejor salir de la rutina.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. En el amor siempre hay tiempo para poder vencer. Todo será cuestión de algunos cambios que pueden llegar a ser necesarios y realistas. Las parejas se funden en largos abrazos durante unas fiestas que revelan siempre las profundidades de su corazón. Todo puede ser maravilloso con un poco de esfuerzo, este amor se merece todo y más.

Dinero y trabajo. Disculparte por todo lo no has hecho bien estos días puede llegar a ser algo bastante reconfortante. Verás que todo puede suceder y nadie está a salvo. Si hiciste algo mal en la empresa, rectifica. Si aún no se ha enviado las tareas pendientes o no se han leído, puedes hacerlo en breve. Te honrará reconocer cualquier error antes de que sea demasiado tarde.

Salud. Cuando descubres que hay algo más allá de tus propios sueños te das cuenta de que es tiempo de grandes cambios. Verás que todo es posible con un poco de esfuerzo y dedicación. Habrás conseguido cambiar de actividad en la medida de lo posible. Relajación y meditación son dos prácticas que puedes potenciar para llegar mucho más lejos de lo que podrías imaginar a nivel espiritual.