🔷 Las diez frases más destacadas del discurso de Perotti

El gobernador Omar Perotti pronunció un discurso de fuerte contenido político al asumir al frente de la Casa Gris en la capital de la provincia. Sus críticas más fuertes apuntar a la administración socialista, en especial, a la gestión que llevó adelante en el área de la seguridad.

"El aumento y la expansión del delito en la provincia en los últimos tiempos han puesto en tela de juicio el sistema de seguridad pública santafesino", señaló el mandatario santafesino y añadió: "La Policía provincial adolece de severas deficiencias institucionales en el cumplimiento de sus funciones de prevención delictiva e investigación criminal".

"Llegue a este recinto a prestar juramento como gobernador. Me costó llegar. Fue una larga lucha. A veces se gana, a veces se aprende. Y el pueblo de Santa Fe me enseñó a esperar y que siempre hay que seguir aprendiendo".



"Los gastos (del gobierno provincial) vienen creciendo en lo que va del año 9 puntos porcentuales más que los recursos".



"Encontraremos un elevado nivel de deuda flotante. Hablando en criollo, gastos realizados y no pagados; como certificados de obras, pago a proveedores, contratos de servicios, gastos de funcionamiento"



"No vamos a utilizar el tema de la pesada herencia, como suele decirse. Sabemos que a la crisis no se las llora, se las enfrenta y se las derrota".



"La policía provincial adolece de severas deficiencias institucionales en el cumplimiento de sus funcionamiento de prevención delictiva y de investigación criminal. El policía se ha divorciado de la sociedad y esta le ha perdido confianza"



"Debe haber una clara línea infranqueable que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro. Hay que cortar los vínculos con el delito".



"La falta de educación nos aumenta la brecha social. Vamos a desplegar el programa de inclusión educativa. Vamos a poner en marcha el programa del boleto educativo gratuito. No puede ser un obstáculo para las familias mashumildes el costo del transporte para no recibir educación"



"Los desafíos pueden ser nuevos. Las herramientas o los programas para enfrentarlos pueden ser nuevo pero los valores para hacer las cosas bien no son nuevos. El respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la transparencia tienen plena vigencia".



"Les pido a todos los sectores políticos que ayuden, que propongan. No pido que no haya críticas. Sí deseo que se respete la voluntad del pueblo santafesinos que nos eligió para encaminar Santa Fe"



"Debemos reparar un daños institucional, que se generó con un hecho inédito en la provincia de Santa Fe, que no sucedió en ninguna provincia y país: Que un gobierno saliente le defina el presupuesto al gobierno nuevo, que la gente eligió; no respetando las prioridades que los ciudadanos legitimaron con su voto. Me comprometo ante ustedes que al final de mi mandato pediré todas las prórrogas necesarias para que el nuevo gobernador pueda realizar su presupuesto".