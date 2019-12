🔷 El video de Ricky Martin tocándose los genitales que revolucionó la web

El cantante puertorrique帽o luci贸 su look con una particular grabaci贸n desde el camar铆n que se volvi贸 furor en las redes sociales.

Ricky Martin causó furor entre sus fanáticos con un video que compartió en sus historias de Instagram y que lo revindicó como uno de los hombres más sexies del mundo. Las imágenes se viralizaron en todas las redes sociales y los halagos no dejaron de llover.





En el particular video, se lo ve a Ricky posando con un traje de Dios color crema, una camisa celeste, zapatillas deportivas y un particular detalle: en medio de la grabación, mientras posaba el calce del traje, el cantante se tocó sus partes íntimas sin disimulo.







Esta no es la primera vez que Ricky presume con una pícara sonrisa de su cuerpo: en la serie “American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace”, donde el cantante interpretaba a Antonio D’Amico –pareja del fallecido diseñador- se lo veía en reiteradas escenas en bata, con el torso desnudo, luciendo pequeños slips y hasta apareció en una escena con la cola al aire.

El próximo 28 y 29 de febrero Ricky se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires con su “Movimiento tour”, gira que inicia el 7 de febrero en su país natal.