🔷 50 despidos en ERSA: choferes realizan asamblea y amenazan con paro de interurbanos

Los 50 despidos de choferes y otros trabajadores que anunció la empresa ERSA desataron la tensión en el transporte interurbano de Córdoba. Pocos minutos después de que El Doce confirme la noticia, los empleados entraron en estado de alerta y se concentraron en la Terminal de Córdoba.

En el gremio que los nuclea, AOITA, se vive un martes particular. La conducción de Miguel Herrera termina y traspasará el mando a Emilio Gramajo, quien tenía previsto asumir esta tarde como secretario general.

En medio de esa transición, se decidió realizar una asamblea de dos horas, entre las 11 y las 13. En lo concreto, se espera que no salgan los colectivos desde la Terminal durante ese horario.

¿Paro?

Mientras tanto, Gramajo advirtió que si no tienen respuestas durante el día paralizarán todo el servicio interurbano desde las 0 del miércoles. "Hemos comunicado a la secretaría de Transporte que necesitamos resolver la situación. Esto no es de hoy, es de larga data. La empresa los despidió con la mitad de la indemnización", dijo el flamante dirigente en El Show de la Mañana.

"No queremos llegar a tomar una medida mucho más amplia, que sería a partir de las 0 un paro total", aclaró, y reclamó que los citen "para buscar una solución y que se retrotraiga el conflicto". "Hoy asumimos como nueva conducción y la idea no es ingresar de esta manera, pero no nos dejan opción", cerró.

