🔷 Un rosarino ganó el premio nacional al emprendedor del año

Sebastián Brachetta es el rosarino que ganó el premio al emprendedor del año que otorga el Ministerio de la Producción de la Nación. En pocos días viajará a Israel para potenciar su iniciativa, que consiste en la fabricación de bicicletas adaptadas para el transporte de personas con discapacidad motriz. Además, el 90 por ciento de sus empleados está compuesto por personas con discapacidad.

Brachetta está feliz por el reconocimiento. Y no es para menos. Su emprendimiento tiene apenas un año, y ya ganó un premio nacional.

El rosarino, de 37 años, trabajó varios años en una empresa multinacional y después decidió emprender algo propio, y lo hizo en el rubro gastronómico. Le fue bien, pero un acontecimiento personal lo hizo cambiar el rumbo.

Hace cuatro años nació su hija Nina, con una discapacidad y esto le abrió un mundo desconocido. La chiquita tiene síndrome de Prader Willis y una de las características es la hipotonía muscular. A través de las necesidades de Nina, Brachetta conoció a muchas familias con chicos discapacitados.

"Un día, cuando pasaba por el parque Independencia, vi a un grupo de mamás con chicos en silla de ruedas, y eso me hizo pensar en que lo que a nosotros nos puede parecer natural, para otros no lo es. Yo no quería que mi hija se privara de una actividad tan linda como es la de andar en bici", contó Brachetta en diálogo con La Capital. De allí surgió la idea de crear rodados adaptadas.

"Me puse a investigar y vi que había una fábrica de estas bicicletas en Europa, la única en el mundo; decidí dejar mi otros emprendimientos de gastronomía y me lancé a crear este tipo de movilidad", contó el creador de lo que hoy es la empresa Lester Bike.

De a poco empezó a idear modelos que pudieran adaptarse a las distintas necesidades. "Los distintos modelos van surgiendo cuando las familias me cuentan cuáles son sus necesidades y vemos cómo podemos brindar alguna solución en materia de movilidad", contó el hombre.

Así, algunas bicicletas cuentan con una plataforma para que se pueda subir la silla de ruedas, otras con un cajón delantero para llevar a los chicos en cochecito, o en sillas para personas hipotónicas. También hay otras que permiten hacer rehabilitación para quien lo necesite.

Junto con esto, Sebastián se dio cuenta de que también podía crear bicicletas para transportar cargas y por eso ideó otros modelos que sirven para trasladar hasta 200 kilos, sin ninguna dificultad.

Consultado sobre el peso de la bicicleta, Brachetta explicó: "Todas vienen con cambios y tenemos además la opción, en todos los casos, de agregar un motor eléctrico", apuntó.

Además, las bicicletas no generan contaminación ambiental. Y si bien hace un año que nació esta pequeña empresa, hoy ya exporta a Uruguay y a Brasil. "Me piden las bicicletas porque son una solución práctica y económica", acotó Brachetta.

El año pasado, cuando la vicepresidenta Gabriela Michetti visitó la ciudad, recorrió la empresa de Brachetta y le sugirió que se presentara para participar del concurso nacional del rubro.

"Me presenté y fui pasando varias instancias", explicó Brachetta, quien ganó la fase provincial siendo el único rosarino que llegó a la final. Allí compitió contra otros 20 emprendedores de todo el país, y fue él quien obtuvo el primer lugar.

El premio consiste en una capacitación que tendrá lugar en Israel, durante dos semanas, con emprendedores e inversores de todo el mundo, una oportunidad única para potenciar su negocio.

La final del concurso, organizado por la Secretaría de Emprendedores y Pymes, se realizó en el auditorio del Ministerio de Producción y Trabajo, y la selección estuvo a cargo de un jurado conformado por importantes referentes del ecosistema emprendedor: Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Emprendimientos de la escuela de negocios IAE Business School; Ezequiel Calcarami, presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina; Jorge Lawson, titular de la fundación Empretec; y Matías Woloski, fundador de la empresa Autho.

