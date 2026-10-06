Juraron 11 fiscales adjuntos subrogantes del MPA

Un total de 11 fiscales adjuntos subrogantes juraron en el MPA. Cinco de ellos lo hicieron para desempeñarse en el ámbito de la Fiscalía Regional 4; tres para cumplir funciones en la Fiscalía Regional 5; dos en la Fiscalía Regional 3 y una en la Fiscalía Regional 1.

Para la Fiscalía Regional 4, juraron Eduardo César Sequeira Alegre; Valentina María Alesso; Leandro Leonel Arraga y Rita María de los Ángeles Llamas, quienes cumplirán funciones en la Unidad Fiscal Reconquista. Por su parte, el quinto fiscal adjunto subrogante que juró es Juan Pablo Malberti, quien se desempeñará en la Unidad Fiscal Vera.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y la Fiscal Regional interina, Georgina Díaz, encabezaron ayer la ceremonia en la que asumieron los cinco nuevos funcionarios del MPA.

En el ámbito de la Fiscalía Regional 5, la ceremonia se llevó a cabo esta mañana. Vranicich y el Fiscal Regional, Carlos Vottero, le tomaron juramento a tres fiscales adjuntos subrogantes: Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini, quienes cumplirán funciones en la Unidad Fiscal Rafaela, y Ricardo Milton Kettler, quien lo hará en la Unidad Fiscal Tostado.

Por su parte, en la Fiscalía Regional 3, juraron Antonela Santamaría, quien se incorporará a la Unidad Fiscal Rufino, y Adolfo Pisani, quien formará parte de la Unidad Especializada en Abuso Sexual y Delitos en Contexto de Género que funciona en Venado Tuerto. La ceremonia fue encabezada por el Fiscal Regional, Mauricio Clavero.

Finalmente, en la Fiscalía Regional 1, la semana pasada, el Fiscal Regional, Jorge Nessier, le tomó juramento a la fiscal adjunta subrogante Luciana Chiavarini, quién ya comenzó a desempeñarse en la Unidad Fiscal San Jorge.