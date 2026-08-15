Juegos Suramericanos: La Antorcha pasó por Gálvez y llegó a Coronda

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa su recorrido por la provincia y este sábado sumó dos nuevas paradas: pasó por Gálvez y llegó a Coronda, donde fue recibida por la comunidad en una jornada que combinó deporte, entretenimiento y propuestas para toda la familia.

Tras partir desde Rosario y pasar por San Lorenzo, el Fuego Suramericano pasó por Gálvez y continuó hasta Coronda. Allí, la concentración se realizó en la intersección de San Martín y Ruta Nacional N.º 11 y el recorrido atravesó distintos sectores de la ciudad hasta llegar a Plaza Urquiza.

Una gran celebración

La Antorcha fue llevada por Verónica Gómez, Adolfo Salman, Fernando Ortiz, Eduardo Villarreal, Denisse Romano, Facundo Chamorro, Emilia Calvo, Miguel Stangaferro y Araceli González, quienes participaron de los distintos tramos del recorrido.

Entre los participantes también estuvieron instituciones, estudiantes y vecinos, que acompañaron el paso del Fuego Suramericano hasta Plaza Urquiza y se sumaron a la celebración de los Juegos.

El Tour Suramericano llegó a Plaza Urquiza



Como parte del Tour Suramericano, Plaza Urquiza se convirtió en un punto de encuentro para grandes y chicos, con propuestas gratuitas vinculadas al espíritu de los Juegos.

La comunidad pudo disfrutar de experiencias inmersivas y de realidad virtual, simuladores tecnológicos y distintas actividades interactivas. La jornada también incluyó espectáculos en vivo y otras sorpresas.

De esta manera, Coronda se sumó a la celebración de Santa Fe 2026 y pudo acercar a vecinos de distintas edades al espíritu de los Juegos antes de su inicio.

Este domingo, la Antorcha llega a Santa Fe

Después de pasar por Gálvez y Coronda, el Fuego Suramericano continuará este domingo su recorrido y llegará a la ciudad de Santa Fe, donde será protagonista de una gran celebración en la Costanera Oeste.

El encuentro comenzará a las 15, a metros del Monumento al Brigadier López, y tendrá como uno de sus momentos centrales el encendido del reloj con la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La jornada incluirá propuestas para toda la familia y espectáculos musicales con las presentaciones de Canticuénticos y Kapanga. Además, se realizará la reinauguración de las luces del Puente Colgante.

El recorrido de la Antorcha continuará durante agosto y septiembre por los 19 departamentos santafesinos, para que las comunidades de toda la provincia puedan ser parte de la cuenta regresiva hacia los Juegos.

La invitación es para toda la comunidad santafesina: acompañar el recorrido de la Antorcha, sumarse a sus celebraciones y empezar a vivir desde ahora la emoción de los Juegos Suramericanos.