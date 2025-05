En el marco de la revalorización que lleva adelante el Ministerio de Educación de la “Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe”, se realizó la función de apertura 2025 con la participación de orquestas escuelas de Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela y Sunchales en el Centro Cultural ATE Casa España de la capital provincial.

En la oportunidad, estuvieron presentes las orquestas escuelas N.º 1265 Ensambles de Metales de Santa Fe; la Nº 1110 Ensambles de violines de Santo Tomé, la Nº 1186 Coro; Arte y Voz de Rafaela y la Nº 1212 Ensamble de Violines de Sunchales. Más de 200 artistas infanto juveniles estuvieron sobre el escenario desplegando diferentes repertorios y ejercicios que desarrollaron a lo largo del año pasado.

En el inicio del encuentro, el ministro de Educación José Goity sostuvo que “este espectáculo es de tradición en la provincia de Santa Fe, es muy potente y muy importante en el proceso de aprendizaje, la música en general lo es, poder tocar un instrumento y hacerlo en conjunto y, como hoy, hacerlo en una orquesta es una oportunidad única e irrepetible de aprendizajes potentes”.

“Durante los últimos años no se le dio la jerarquía necesaria y estamos trabajando con un equipo tratando de recuperar esta tradición, normalizándola y poniéndola al servicio no sólo del sistema educativo sino también de los chicos, las chicas, las familias, la comunidad y la cultura”, explicó el funcionario y continuó: “Destaco que funciona a lo largo y ancho de toda la provincia, en algunos lugares con más potencia, en otros lugares más incipientes pero estamos haciendo un relevamiento de los instrumentos que no tienen uso por falta de cargos, estamos viendo cuáles son los instrumentos que requieren ser arreglados y estamos poniendo los recursos para eso, es un proceso de reforzar, relanzar y potenciar los coros y orquestas”.

Provincia dio inicio al concierto de apertura 2025 de la Red Provincial de Coros y Orquestas

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural ATE Casa España de la capital provincial y contó con la participación de cuatro orquestas escuelas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela y Sunchales y más de 200 niños y adolescentes en el escenario.

En el marco de la revalorización que lleva adelante el Ministerio de Educación de la “Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe”, se realizó la función de apertura 2025 con la participación de orquestas escuelas de Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela y Sunchales en el Centro Cultural ATE Casa España de la capital provincial.

En la oportunidad, estuvieron presentes las orquestas escuelas N.º 1265 Ensambles de Metales de Santa Fe; la Nº 1110 Ensambles de violines de Santo Tomé,; la Nº 1186 Coro; Arte y Voz de Rafaela y la Nº 1212 Ensamble de Violines de Sunchales. Más de 200 artistas infanto juveniles estuvieron sobre el escenario desplegando diferentes repertorios y ejercicios que desarrollaron a lo largo del año pasado.

En el inicio del encuentro, el ministro de Educación José Goity sostuvo que “este espectáculo es de tradición en la provincia de Santa Fe, es muy potente y muy importante en el proceso de aprendizaje, la música en general lo es, poder tocar un instrumento y hacerlo en conjunto y, como hoy, hacerlo en una orquesta es una oportunidad única e irrepetible de aprendizajes potentes”.

“Durante los últimos años no se le dio la jerarquía necesaria y estamos trabajando con un equipo tratando de recuperar esta tradición, normalizándola y poniéndola al servicio no sólo del sistema educativo sino también de los chicos, las chicas, las familias, la comunidad y la cultura”, explicó el funcionario y continuó: “Destaco que funciona a lo largo y ancho de toda la provincia, en algunos lugares con más potencia, en otros lugares más incipientes pero estamos haciendo un relevamiento de los instrumentos que no tienen uso por falta de cargos, estamos viendo cuáles son los instrumentos que requieren ser arreglados y estamos poniendo los recursos para eso, es un proceso de reforzar, relanzar y potenciar los coros y orquestas”.

Red Provincial de Coros y Orquestas

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe está trabajando fuertemente en el programa “Red de Coros y Orquestas”, que tiene como objetivo proponer a la educación musical como una plataforma de inclusión y acompañamiento socioeducativo para fortalecer las trayectorias escolares, y para potenciar habilidades cognitivas y sociales.

La coordinadora General de la red, Marta Varela afirmó que “la red hace años que está dentro de las escuelas. Este encuentro es importante para que los chicos se conecten y comuniquen entre ellos y también puedan mostrarse, sacarlos un poco para la comunidad es hermoso, porque acá todos se escuchan”.

“Esta es una red fundamental para el desarrollo, no solo de capacidades creadoras de los chicos, sino también cognitivas, de socialización y de inclusión. Además, se genera un sentido crítico, compromiso, porque hay que ponerse a estudiar más y también hay algo importante que es que permite mejorar la permanencia de los niños en la escuela”, destacó y cerró la coordinadora de la Red.

Cabe destacar que la Red cuenta con 49 escuelas orquestas, 3 orquestas sinfónicas, 4 orquestas de cuerdas, 29 ensambles, 5 ensambles folclóricos, 4 coros y más de 1200 instrumentos.

La Red Provincial de Coros y Orquestas, que convoca a niños, niñas y adolescentes a incorporarse a formaciones musicales sinfónicas y latinoamericanas como estrategia de inclusión socioeducativa a través de la música.

La propuesta pedagógica promueve la formación de grupos corales y orquestas constituidos por estudiantes que integran la Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe, un espacio privilegiado para la creación y manifestación de habilidades artísticas de niños, niñas y adolescentes.

Presentes

Durante la presentación del concierto acompañaron al ministro Goity la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; la subsecretaria de Educación Primaria, Silvana Aita; la subsecretaria de Educación Secundaria, Mariela Bosio y la delegada de la Región IV, Viviana Vergara.