El Senado Provincial solicitó priorizar la pavimentación de la Ruta 32-S para mejorar la conectividad y seguridad de Frontera por pedido de Calvo

Llega la última producción del talentoso director Pedro Almodóvar, “La habitación de al lado” y se podrá ver de viernes a martes a las 21:30. Además, Espacio INCAA nos ofrece dos alternativas: la película familiar “Dalia y el libro rojo” a las 18:00 y a las 19:45 “Los domingos mueren más personas”. El día sábado 30 de noviembre no se exhibirán películas porque se presentará el show “Tarico on the Rotemberg. Sean de Termos y Mabeles” a las 21:30.