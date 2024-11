Un hombre se fue de su casa y dejó al perro abandonado

Un lamentable hecho de maltrato animal despertó la conmoción de los vecinos del barrio porteño de Liniers, donde un hombre se fue de su casa hace más de un mes y dejó a su perro abandonado en el interior de la vivienda, sin comida y sin agua. Fueron los propios vecinos de la cuadra quienes hicieron la denuncia y asisten a diario a la mascota para que pueda sobrevivir.

“Este señor, Víctor, vivía con su madre hasta que la mujer murió. Él primero venía de vez en cuando en la semana a traerle alimento y agua, pero estimamos que hace un mes dejó de venir”, contó Karina, una vecina de la cuadra.

Segun manifestó Minuto Uno. Al notar la ausencia del hombre, los propios vecinos decidieron tomar riendas en el asunto, subir la persiana de la casa a la fuerza y así poder llevarle agua y comida a Draco, el perro, para que pueda sobrevivir. Con la ayuda de un cable, a diario le alcanzan un tupper a través de la reja para que la mascota pueda alimentarse e hidratarse.

La mujer contó que, previo al abandono, Víctor había dejado al perro solo en la terraza y el animal no paraba de llorar: "Los gritos eran terribles", recordó Karina.

Los vecinos le dijeron al dueño que el animal estaba mal y, "la solución que tuvo, fue encerrarlo acá e irse". Pese a que intentaron comunicarse con Víctor por teléfono en reiteradas ocasiones, el hombre nunca les respondió.

“Es una situación totalmente lamentable. Víctor antes tenía tres animales, los tenía acinados en la terraza, no bajaban nunca, no los sacaba a la calle. De pronto, hace un par de meses, dos de los perros que tenía desaparecieron. No se si se murieron o se los llevó", contó Cristian, otro de los vecinos de la cuadra.