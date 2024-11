El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este sábado el acto de entrega de 96 distinciones a personal policial de la Unidad Regional II de Policía de Rosario. Se destacó al personal policial que tuvo “un sobresaliente desempeño en función de su deber” y también se reconoció “a aquellos policías que dieron su vida en servicio y en pos del bienestar de los santafesinos”.

En la oportunidad, Pullaro se reconoció emocionado por “destacar el trabajo de hombres y mujeres de la policía de la provincia de Santa Fe que prestan servicio en el territorio más difícil que tiene la provincia y que tuvo hasta el año pasado la República Argentina”.

“Hay que ser valiente para trabajar acá, para prestar servicio, para salir a patrullar caminando, en auto, en moto o como la superioridad lo disponga, en una ciudad que tenía altos niveles de violencia y altos niveles de delito. Destacar lo que ustedes han hecho durante los últimos 11 meses y medio es mostrar que cuando hay voluntad, las fuerzas de seguridad tienen la capacidad de tomar el control de la cárcel y de tomar el control de la calle para desplazar a los delincuentes y a los violentos y meterlos en el lugar que tienen que estar, que es tras las rejas”, reconoció el gobernador.

Asimismo, el mandatario agregó: “Ustedes, en este año, han cambiado la mirada de esta hermosa ciudad, donde la gente tenía miedo de venir a vivir, los de afuera tenían miedo de venir a estudiar y mucha gente de venir a disfrutar los diferentes fines de semana. Gente que tenía miedo de salir a la calle, de disfrutar, de estar en un barrio con una reposera o de ir a un espacio público. Eso, aunque parezca mentira, 11 meses y medio después cambió completamente”.

“Lo que hizo la policía el último año es realmente heroico y han demostrado que cuando la policía de la provincia invencible de Santa Fe quiere, la policía de la provincia invencible de Santa Fe puede”, cerró el gobernador de Santa Fe.

Un trabajo en equipo

En esa línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni destacó que “esto es un equipo, acá no hay estamentos, no hay segmentos, no hay un durlock que nos separe de nuestros compañeros. Esto es un equipo desde el Gobernador de la Provincia hasta el policía que está patrullando el lugar más recóndito de nuestro territorio”.

“Todos los que estamos acá estamos con una misión que el pueblo nos ha dado: recuperar la calle, recuperar la tranquilidad para los vecinos de bien para que la gente pueda tener un proyecto de vida y sentirse segura. Por eso, agradezco el compromiso de cada uno de los policías y recordar al camarada que ha ofrendado su vida y decirle que de nuestra parte no hay olvido ni perdón y vamos a dejar todo para seguir hasta el último participe que deba ser puesto a disposición de la justicia”, remarcó Cococcioni.

Medidas contra presos de alto perfil

Cococcioni anticipó que la semana próxima “estaremos firmando una modificación al protocolo de los reclusos de alto perfil. El que cae preso por atentar contra un personal policial, penitenciario o de las fuerzas armadas que sea un elemento para categorizar como recluso de alto perfil, se le restringirá el goce de sus derechos al interior del servicio penitenciario ya sean visitas o esparcimiento. El que mata a un policía va a recibir todo el rigor de la ley y del servicio penitenciario”, anticipó el funcionario.

En el acto estuvieron presentes, el Jefe de Policía de provincia Luis Maldonado; el subjefe provincial Daniel Filchel; el jefe de UR II Daniel Acosta; el subjefe Mariano Gobi. Además los secretarios de Seguridad; Omar Pereira; de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; de Coordinación Técnica y Administración Financiera; Georgina Orciani; y demás autoridades.

Policías destacados

En el acto de este sábado se entregó un reconocimiento a familiares del subinspector Andrés Arturo Farías, asesinado por delincuentes en septiembre. También se reconoció a efectivos por distintas acciones, como por haber auxiliado en partos y a personas con discapacidad; por rescate de animales; por haber neutralizado explosivos; por intervenciones contra la Trata de Personas; secuestro de drogas; por actuaciones en hechos de violencia de género; también por capturas de delincuentes que eran buscados; por haber intervenido en hechos de abigeato y por haber actuado en francos de servicio, en diferentes hechos.