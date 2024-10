El Viejo Mercado cumple 10 años

Este emblemático edificio, patrimonio arquitectónico de los rafaelinos, que tiene ya 95 años de historia, cumple sus primeros 10 años como espacio cultural y educativo este 24 de octubre, en coincidencia con el 143º aniversario de Rafaela.



Construido en el año 1929, albergó tal como lo recuerda su nombre actual, al "Mercado Central" de la ciudad de Rafaela, que permaneció allí hasta el año 1971. Posteriormente fue transformado en Terminal de Ómnibus, funcionando hasta 2009, año en que fue trasladada.



El "Complejo Cultural del Viejo Mercado" abrió sus puertas en 2014, como resultado de un proceso de participación ciudadana de gran repercusión, que buscaba un nuevo programa de funcionamiento para convertir al edificio en desuso. Durante este proceso, donde quedó en evidencia su relevancia para la identidad ciudadana, participaron muchas instituciones y organismos locales que se inclinaron a favor de darle al edificio un perfil cultural; decisión que fue respetada y concretada por el gobierno local.



Fue así que el 24 de octubre de ese año fue inaugurada la primera etapa del CCVM junto a los organismos que funcionan en la planta baja del edificio: Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi y Biblioteca Pública Municipal Lermo R. Balbi. Luego, en mayo de 2015 finalizó la planta alta donde se ubican el Liceo Municipal Miguel Flores, Escuela Municipal de Artes Escénicas José Pepe Fanto y el Archivo Histórico Municipal.



Para celebrar esta fecha, desde el municipio se realizó un video que recorre el edificio en la actualidad, narrando a través de una voz en off parte de su historia, con imágenes de archivo que buscan ilustrar la multiplicidad de actividades y eventos que se realizaron a lo largo de esta primera década de funcionamiento.



El mismo fue realizado por el equipo de trabajo del CCVM, con la colaboración de la Escuela Municipal de Artes Escénicas José Pepe Fanto. Se podrá ver en redes sociales y será presentado formalmente en el marco de La noche de los Museos, el próximo 29 de noviembre.

Un edificio, muchas ideas

El Complejo Cultural del Viejo Mercado constituye un espacio público destinado a: difusión, formación, expresión, exposición, promoción y extensión de actividades relacionadas a expresiones artísticas y educativas. Se trata de un ámbito donde se concretan políticas del gobierno local, canalizadas a través de la Secretaría de Educación y Cultura.



Durante estos 10 años se llevaron a cabo distintas agendas temáticas con una multiplicidad de propuestas que incluyeron muestras, talleres, charlas, presentaciones y espectáculos, entre otras. En su corredor principal se montaron siete muestras interactivas de la serie “Experimenta...”.



Es además, el escenario de eventos trascendentes para la ciudad y la región como el Festival de Teatro, Semana del Libro, Multicon, Bienal de Arte, Expocarreras, entre otras.



Muchas de sus actividades se realizan de manera conjunta con distintas organizaciones de la comunidad. También instituciones como la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, el Centro de Estudios Históricos, la Asociación Amigos del Museo, etc, realizan sus reuniones periódicas.



Además, el CCVM ofrece cada año una enorme cantidad de visitas guiadas, destinadas principalmente a los establecimientos educativos de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y universitario) y otros espacios de educación no formal, que recorren sus diferentes exposiciones y organismos.



El edificio del CCVM ubicado en Sarmiento 544, alberga actualmente al Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, el Liceo Municipal “Miguel Flores”, la Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto”, la Biblioteca Pública Municipal “Lermo Balbi”, el Archivo Histórico Municipal y el Museo de la Fotografía Adolfo Fito Previderé que depende del Foto Cine Club Rafaela.



En esta primera década, ha logrado transformarse en un espacio de referencia y de encuentro para las infancias y las familias, con el acento puesto en la participación activa de sus públicos y dando lugar a las culturas emergentes.



El espíritu que lo acompañó desde su origen fue el de generar un gran espacio cubierto de uso público, que permita dar cabida a organismos municipales, pero que también dote a la ciudad de un lugar para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con el arte, la cultura y la educación, aprovechando su localización estratégica dentro de la trama urbana, lo que le permite convertirse también en un referente cultural a escala regional.



Así como lo define el video realizado por su décimo aniversario, “el Complejo es un edificio y una idea, pero también es muchos edificios y muchas ideas... Aquí las cosas suceden, de verdad. Y cambian, todo el tiempo. Hay momentos de siembra, de crecimiento, de otoño, de acurrucarse… y de volver. Nadie puede dejar de volver al Complejo. No funciona esto como una ley... funciona como una esperanza”.