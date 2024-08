La Policía de la provincia de Santa Fe detuvo este sábado a la madrugada al sospechoso de iniciar un incendio en la zona de Pueblo Esther, departamento Rosario. La Policía llegó al lugar luego de recibir la denuncia de un vecino de la zona, quien al detectar y contener el fuego, advirtió la presencia de una persona incitando a otro foco.

El detenido, cuyas iniciales son L. M. C., tiene 23 años y fue aprehendido en un campo lindero a la Ruta 16, próximo a la intersección de la Ruta 21. Actualmente se encuentra a disposición de la justicia.

Prevención por riesgos de incendios

Vale recordar que en el marco de las tareas de prevención de incendios forestales, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Protección Civil y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, lleva adelante diferentes acciones. Por un lado, se realizaron inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitaciones. Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones de coordinación en distintos puntos de la provincia para reforzar el trabajo con los gobiernos locales, como así también con la Región Centro, para validar un trabajo en conjunto entres las tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos).

En materia de inversión, la provincia invirtió más de 70 millones de pesos en compra de equipamientos e indumentaria.

Asimismo, se adquirieron ocho equipos de Combate 500 para los Bomberos Zapadores, a un costo de 10.000 dólares cada uno. También se invirtieron más de 12 millones de pesos en capacitaciones de bomberos para incendios forestales (120 zapadores y 100 voluntarios). Estos brigadistas obtuvieron sus certificaciones por el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

En el mismo sentido, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció una inversión de $9 mil millones de pesos para el Centro de Entrenamiento de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, ubicado en Gálvez. El objetivo es la formación constante de quienes deben dar servicios ante este tipo de emergencias.

Recomendaciones

Además de trabajar en la prevención y la lucha contra incendios, se recomienda a los habitantes tomar medidas individuales para la prevención, que ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los focos ígneos:

>> No utilizar fuego para la limpieza de malezas o manejos de pasturas.

>> No arrojar fósforos o colillas de cigarrillos en espacios abiertos.

>> Evitar arrojar o dejar elementos de lata o vidrio cerca de la vegetación cerca, pueden actuar de lupa y provocar incendios.

>> Evitar fogatas en zonas de islas. En caso de hacerlo, elegir un lugar descampado sin vegetación y apagar debidamente con agua, tanto el foco como sus alrededores. No dejar el lugar hasta estar seguro de haber extinguido por completo el mismo.

>> Aumentar por la noche el nivel de humedad en los alrededores de las casas (riego artificial o manual).

>> Seguir atentamente las indicaciones de comunas/municipios y en caso de emergencia acatar las órdenes de los Sistemas de Emergencias (Bomberos, Policía, Protección Civil).

Para extinguir el fuego de manera adecuada:

>> Utilizar abundante agua

>> Remover las cenizas para asegurar m que no queden brasas encendidas

>> Volcar agua sobre la fogata y sus alrededores

>> Asegurarse de que los restos de la fogata estén completamente fríos

Qué hacer en caso de incendios forestales:

>> Dar aviso a las autoridades (911)

>> Evacuar de inmediato la zona afectada por el incendio.

>> Durante la evacuación, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo (o retazo de tela) para evitar inhalar humo.

>> Observar constantemente el comportamiento del fuego mientras evacuas.

>> Seguir las instrucciones de las autoridades si se ordena la evacuación.

>> Tratar de caminar cerca de cuerpos de agua poco profundos (ríos, lagos o lagunas), que pueden servir como rutas de evacuación.

>> No regresar a un área quemada, ya que los puntos calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

>> Mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades.