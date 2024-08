Los gobiernos ponen techos a las paritarias, pero no a los aumentos

A contramano de lo que viene ocurriendo a nivel nacional, donde el Presidente Javier Milei intenta bajar impuestos, en Rafaela se esconde un abusivo aumento de los tributos municipales que superará el 300% anual.

En los reiterados intentos que han tenido los Concejales del bloque justicialista por frenar el aumento, ya que sostienen que las arcas municipales “rebalsan” de recursos, poco podían hacer, ya que la bancada de Concejales oficialistas que responden al Intendente Leonardo Viotti, ostenta una amplia mayoría.

Todo cambió en la pasada (y tensa) sesión del jueves 15 del corriente mes, donde se vieron a los referentes de la CGT local resistiendo lo que iba a ser un inminente nuevo aumento desde septiembre de la tasa y de todos los tributos municipales por un 30%.

Lo cierto es que la sesión se vio marcada por una provocación insólita por parte de una concejal del PDP quien incitó a la violencia a través de sus dichos hacia los trabajadores. La concejal no pudo entender que la mayoría de los que estaban ahí cobran hasta 6 o 7 veces menos que ella y simplemente pedían que se frene el aumento desmedido e injustificado de la tasa.

Incluso, luego se vio como el Ejecutivo intentó ocupar la agenda pública, soslayando el aumento, a través de una denuncia por un hecho de violencia física que no ocurrió. ¿Con qué intención los funcionarios municipales fueron a la sesión? ¿No debían estar cumpliendo sus tareas para las cuales todos los contribuyentes les pagamos?

Retomado la discusión, y según lo expresado por los referentes de los propios gremios, el gobierno nacional les viene poniendo un techo del 10% de aumento cuatrimestral a las paritarias, lo que lleva a que ocurra lo mismo a nivel provincial, perjudicando notablemente el recupero del poder adquisitivo de parte de los trabajadores.

Lo cierto es que esta vez los concejales justicialistas, con el espaldarazo de todos los gremios nucleados en la CGT Rafaelina, han logrado frenar por al menos dos meses el aumento de los tributos. Quizás, el Intendente entienda que el bolsillo de los trabajadores no da para más, y que de nada sirve que el estado local goce de tener miles de millones de pesos en plazos fijos, más dos millones de dólares, a costa de no mantener los servicios, no hacer obras ni de asistir a los que más lo necesitan.