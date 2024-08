SEOM reclamó por violencia en la Comuna de Susana

En la mañana de este jueves, la concejala Valeria Soltermam, fue miembro informante de tres proyectos de su autoría, que defendió con fuertes argumentos, y que además fueron acompañados por sus pares, no sólo de su bloque sino del oficialismo. En este caso, el árbol no tapó el bosque y los ediles oficialistas se sumaron a estos pedidos, dada su fundamentación, que no dejó lugar a dudas ni medias tintas.