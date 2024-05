La inseguridad no para en la ciudad y ya son 6 locales los que sufrieron violentos robos.

El ministro de Gobierno contrastó esa situación con la de trabajadores del sector privado que pelean por no perder sus empleos, “pero que no podrán mandar a sus chicos a la escuela por el paro docente”. Destacó el esfuerzo que hace el Gobierno para acompañar la inflación con mejoras salariales. Y ratificó que “en caso de no ser trabajado, el día 8 va a ser descontado”.