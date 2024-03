Mirabella: "Defendamos Rosario, Basta de Excusas"

El legislador comentó “No es la primera vez que hablamos del terror que generan las bandas narcos en la ciudad de Rosario. Recurrentemente tratamos estos temas en el Congreso. Hace exactamente un año atrás pudimos, junto con todos los legisladores santafesinos, aprobar un proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia que todavía está en proceso de implementación”.

Mirabella afirmó “En Rosario la gente tiene miedo de salir a la calle porque teme por su vida, entonces, ¿Qué estamos discutiendo?” “Esta situación viene de muchos años atrás y se agrava cada vez más, y tengo que leer al presidente de la Nación decir barbaridades de dos ex gobernadores de mi provincia. Incluso, socava la memoria de un gobernador ya fallecido como Hermes Binner, un adversario político que, sin embargo, tiene el mayor de mi respeto por ser un dirigente político” “Es una vergüenza que Adorni diga que el presidente no va a rosario porque peligra su seguridad, como que siguen echando culpas a cosas que pasaron hace 10 o 15 años. Hoy el presidente es Milei y debe dar respuestas y no poner excusas”. añadió el Diputado por la provincia de Santa Fe.

El legislador proclamó “Es el momento en el que tenemos que estar todos juntos, el gobierno nacional, el gobierno provincial, los legisladores nacionales y provinciales”. Además recalcó “Estamos teniendo un problema gravísimo que tiene que ver con la policía de Santa Fe: Los taxistas asesinados fueron disparados por la misma pistola de la policía santafesina. Entonces, hay un problema grave con las fuerzas de seguridad en Rosario, con el funcionamiento de la justicia”.

Para finalizar, Mirabella concluyó “No es el momento de echarse culpas, todos los gobiernos tuvieron, tuvimos y tienen luces y sombras, equivocaciones”. “Es el momento de estar juntos y de acompañar todas las medidas, porque el terrorismo narco avanza cada vez más, todos debemos ponernos a disposición para dar todas las herramientas necesarias para terminar esta situación” finalizó el Diputado Nacional.