Indignante: Cobra la minima con 77 años y delincuentes le incendiaron su taller

Ramón Elías Ríos tiene 77 años y en la madrugada de este lunes perdió todo su lugar de trabajo. Un grupo de delincuentes ingresó a robarle y no conforme con eso le prendió fuego su taller.

El dramático episodio ocurrió en el una vivienda ubicada en barrio Marqués de Sobremonte, en Córdoba. Allí, el hombre continúa trabajando en su taller de chapa y pintura porque la jubilación mínima que cobra no le alcanza para sobrevivir.

Sin embargo la desesperación se apoderó de él durante la madrugada del lunes cuando descubrió que ladrones habían ingresado a su casa y se llevaron sus herramientas, pero solo eso: también le incendiaron el lugar.

Este, contó, es el segundo robo que el hombre sufre en menos de una semana. “No entiendo qué pasó”, dijo conmovido en diálogo con Noticiero Doce (El Doce)

“Con esto vivimos con mi señora, ahora no sé qué va a pasar”, agregó. “Se prendió fuego todo completo, los dos autos, no ha quedado nada, todo está quemado, también unos asientos y repuestos”, destacó.

Ante este panorama desolador, Ramón lamentó: “No entiendo porqué. Si vos me dijeras que tengo gente a la que le hice mal un trabajo, bueno, pero no es así”.

En el mismo sentido explicó que la semana pasada ya habían ingresado al lugar y se llevaron las máquinas más importantes con las que trabaja. “Y anoche entraron y me llevaron las herramientas que me quedaban, prendieron fuego y se fueron”, detalló.

“Ahora tengo que esperar a ver qué puedo hacer. Me cuesta armar de nuevo el taller por lo que cuestan las herramientas. Tengo que hablar con mi hija porque esto es lo que me ayuda a mantenerme, me daba una mano porque cobro la jubilación mínima”, precisó y contó que vive con su esposa, pero que a pesar de los dos ingresos y ante la crisis económica no alcanza a cubrir todos sus gastos.

Además, conmovido por toda la situación, sumó: “Son cosas que duelen, duelen muchísimo, más por como está la situación”.

Desde el medio local informaron que a raíz del ataque los vecinos iniciaron una colecta solidaria para asistir a Ramón. Aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse directamente con él al 3517674195.