Fatal accidente se llevó la vida de un reconocido actor de Marvel

Hollywood está de luto por la muerte de Taraja Ramsess, un actor doble de riesgo y especialista en artes marciales, conocido por su trabajo en la película “Pantera Negra” y otras participaciones en producciones de Marvel.

Ramsess falleció en un brutal accidente automovilístico, junto a tres de sus hijos. La triste noticia fue confirmada en las redes sociales por su madre, Akili Ramsess, fotoperiodista y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa.

Él fue declarado muerto en el lugar al igual que sus hijas Sundari y Fujibo, una de 13 y la otra una bebé de tan solo 8 semanas. Kisasi, su hijo de 10 años, fue internado de inmediato y conectado a soporte vital. Horas más tarde también fallecería.

Ramsess volvía de celebrar Halloween junto con Selena, su ex esposa, y una mezcla de cinco hijos. Algunos eran fruto de su relación con Selena y Fujibo, la bebé, de su actual pareja, Lisa, que no estaba en el auto. La ex pareja había llevado a sus hijos a pedir dulces en Atlanta y se dirigían a su casa cuando chocaron contra un camión con remolque que salía de la autopista. El accidente sigue bajo investigación.