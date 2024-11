Grandes estrenos en la pantalla del Cine Belgrano

El Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” comunica su cartelera de la semana que se extenderá del viernes 29 de noviembre al martes 3 de diciembre. La renovación completa de la programación invita a participar a todo el público rafaelino. El día sábado 30 de noviembre no se exhibirán películas porque se presentará el show Tarico on the Rotemberg. Sean de Termos y Mabeles a las 21:30.

Pedro Almodóvar se inspira en la novela “Cuál es tu tormento”, de Sigrid Nunez, para hacer su primer largometraje en inglés “La habitación de al lado”, con el que alcanzó valiosos premios y se encamina para la carrera de los premios Oscars del año próximo. El experimentado director, que tiene una exquisita sensibilidad y un notable conocimiento del universo femenino, aborda con mucho respeto el tema de la muerte en esta última producción.

Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce.

Se podrá ver subtitulada, de viernes a martes a las 21:30 (el día sábado 30 no hay funciones de cine). La entrada general es de $4100. Tiene una duración de 110 minutos y es apta para mayores de 13 años.

Espacio INCAA

En el segmento familiar se proyectará “Dalia y el libro rojo”, animación dirigida por David Bisbano.

"Dalia y El Libro Rojo" es una épica historia de animación para toda la familia, que sigue a Dalia, una inquieta adolescente, en su misión contrarreloj para escribir el final de El Libro Rojo, la novela que su padre dejó inconclusa antes de fallecer. Si Dalia no logra completar la historia, los personajes del libro tomarán el control y quedará allí atrapada, para siempre.

Se podrá ver de viernes a martes a las 18:00 (el día sábado 30 no hay funciones de cine), con una entrada general de $1600 y descuento a jubilados y estudiantes $800. Tiene una duración de 106 minutos y es apta para todo público.

Por último, el Cine Belgrano propone la comedia dramática “Los domingos mueren más personas”, la segunda película del guionista y director Iair Said. El elenco está conformado por Iair Said, Rita Cortese, Antonia Zegers, Juliana Gattas.

David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido y una voracidad por llenar su angustia existencial, ocupando sus horas aprendiendo a manejar, yendo a especialistas más baratos que en Europa, e intentando tener sexo con cualquier hombre que le demuestre un poco de atención.

Se podrá ver de viernes a martes a las 19:45 (el día sábado 30 no hay funciones de cine), con una entrada general de $1600 y descuento a jubilados y estudiantes $800. Tiene una duración de 90 minutos y es apta para mayores de 13 años.

TARICO ON THE ROTEMBERG SEAN DE TERMOS Y MABELES

El día sábado 30 de noviembre no se exhibirán películas porque se presentará el show TARICO ON THE ROTEMBERG. SEAN DE TERMOS Y MABELES a las 21:30. Las entradas se encuentran a la venta por www.plateavip.com.ar o en Librería Faber.

Celebrando 40 Años de Democracia, Ariel Tarico y David Rotemberg presentan su espectáculo “Sean de Termos y Mabeles”. En un año significativo para la historia argentina, Ariel Tarico y David Rotemberg, dos destacados humoristas, estrenaron en enero su nuevo espectáculo "Sean de Termos y Mabeles" en el Teatro Politeama y se convirtieron en uno de los 5 espectáculos más vistos de la temporada.

"Sean de Termos y Mabeles”, no sólo divierte al público, sino que también se convierte en una catarsis sanadora en estos tiempos. Tarico y Rotemberg, con décadas de experiencia y 20 años de amistad, presentan sus mejores personajes, imitaciones, canciones y aquellos monólogos que han dejado huella en la radio y la televisión.

Durante casi 2 horas los talentosos humoristas ofrecen un viaje entretenido y reflexivo, repasando los momentos más destacados y desafiantes vividos por los argentinos desde la era de Alfonsín hasta el día de hoy, donde la vertiginosa actualidad del país pondrá en juego la improvisación y perspicacia que los caracteriza.

Promociones 2x1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes,

sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.