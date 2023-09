Cortes de tránsito por la fiesta de La Tamberita y Plaza Feria

Desde el sábado 2 de septiembre, desde las 10 a.m. y hasta la finalización del evento, el tránsito de vehículos será interrumpido y desviado en Lavalle y San Martín (los vehículos no podrán circular por calle San Martín); San Martín y Lavalle (los vehículos no podrán circular por San Martín); Bv. Santa Fe y 9 de Julio (los vehículos no podrán circular hacia Lavalle, ni por la parte interna de la Plaza); Bv. Roca y parte interna Plaza 25 de Mayo (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza); y Belgrano y Bv. Hipólito Yrigoyen (los vehículos no podrán circular por la parte interna de la Plaza).

Además, cabe destacar que no se podrá estacionar en las dársenas internas de la Plaza 25 de Mayo ni en los cordones de la Plaza 25 de Mayo de las calles 25 de Mayo, Moreno, San Martín, Lavalle, 9 de Julio y Belgrano.

Las intervenciones en los sectores antes mencionados de la vía pública están a cargo del personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación, bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.