La provincia otorgará una asignación especial para reponer los uniformes y equipos de la Policía, Iapip y Servicio Penitenciario

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, y en el marco de las políticas de gestión en seguridad pública, otorgará en el mes de agosto una asignación especial para reponer uniformes y equipos de trabajo a todo el personal de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). La asignación alcanza a 27.356 agentes y representa una inversión total de $ 2.723.600.000 millones de pesos.

De acuerdo al Decreto Nº 1540, firmado por el gobernador Omar Perotti el 28 de julio pasado, el suplemento consiste en el pago, por única vez, de $ 100.000 en concepto de una asignación especial no remunerativa, no bonificable y no acumulativa; que exceptúa del pago dispuesto al personal que se encuentra con solicitud de destitución, solicitud de cesantía, retiro voluntario, retiro obligatorio, licencias políticas, licencias excepcionales, pedidos de baja, en situación de disponibilidad y de revista pasiva.