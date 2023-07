Caso Lucas González: prisión perpetua para los tres policias por el asesinato del jugador

El Tribunal Oral Criminal N°25 finalmente no tuvo en cuenta la versión que quisieron instalar durante el juicio los abogados de los tres principales acusados por el crimen de Lucas González en su alegato de cierre y mandó a Gabriel Isassi, Juan José López y Fabián Nieva a la cárcel por lo que les queda de vida. Por asesinos, encubridores, mentirosos, por haber matado mientras cumplían funciones, por alevosos y por actuar con odio racial, un agravante sin precedentes en la historia jurídica argentina, según celebró tras la audiencia del veredicto el abogado de las víctimas, Gregorio Dalbón.

Los jueces desestimaron la narrativa del abogado defensor de los agentes de la brigada de la Policía de la Ciudad encargado de alegar, Fernando Soto (trabajó junto a Martín Sarubbi), en relación a que los chicos eran, para los tres asesinos, sospechosos de haber salido de comprar drogas en la casa de un supuesto dealer, probablemente porque los vieron “marrones y con gorra”, como si eso justificara un ataque a balazos de parte de policías sin uniforme ni chalecos y arriba de un auto sin identificación ni balizas.

En el juicio se evidenció el desastre que hicieron los tres ex policías y ahora oficialmente delincuentes condenados este martes. Matar a Lucas fue su último acto oficial en la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. No dieron la voz de alto, según coincidieron en sus declaraciones los amigos sobrevivientes de la víctima y un testigo que paseaba a su perro a metros del crimen. Tampoco chequearon la patente del Volkswagen Suran que manejaba Julián Salas. Hicieron todo mal. Para la Justicia, quedó claro que no se trató de un error ni que “cumplieron con su deber”, como intentó defender Soto.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que a los chicos los siguieron, y el testimonio de Héctor Cuevas -el detenido que se quebró en el juicio y contó la trama de encubrimiento. y este martes recibió 4 años de cárcel-, que les plantaron el arma de juguete. También fue importante la declaración testimonial del por entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Comprometió todavía más a los asesinos de la Brigada.

“No se cumplió con la identificación y con el balizamiento que necesita tener una brigada al momento de actuar”, dijo y aclaró que no existía ninguna orden de la Justicia para que actuasen contra el auto en el que iban Lucas y sus cuatro compañeros de Barracas Central aquella mañana.