¿La culpa es de la madre? Hablo César Sena desde la celda a un sacerdote chaqueño

El sacerdote Rafael del Blanco visitó en la Comisaría Sexta de Resistencia a César Sena, imputado por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Según el cura, el joven apuntó contra su madre al preguntarle: "¿A usted le parece que yo alguna vez podré perdonar a mi mamá el daño que me hizo?" y agregó "mi mamá no la quería a Cecilia, pero yo nunca me imaginé que esto podía llegar a este extremo".

El religioso le contó su charla con Sena al Diario Chaco y dijo que le "habló sobre su estado de angustia en relación a lo que le espera, que su vida está arruinada. Está muy enojado sobre todo con su mamá me parece, no así con su papá. Digo esto porque en un momento dado a él se le escapa diciéndome ´¿padre será que alguna vez podré perdonar a mi madre lo que me hizo?´"

"Hay que tomarlo con pinzas, pareciera que él está midiendo y calculando todo lo que dice", aclaró el cura.

"Como que se le fue la mano, como que hubo una fuerte discusión y que ahí pasó algo que él no sabe qué ni cómo terminó porque dice que él no estaba. Yo le pregunté cómo no escuchó ruido y me dijo ´siempre está sonando la música, el lavarropa´", relató Sena a Del Blanco y añadió: "ahora yo a ella nunca más la voy a tener".

"NUNCA IMAGINÉ QUE LLEGARÍA A ESTE EXTREMO"

"Lo que él me dijo fue que en un momento dado, Marcela, lo manda a un lugar X, no sé a dónde, parece que me dijo Colonia Benítez, pero tengo claro eso, que él salió, se fue y cuando él volvió Cecilia ya no estaba y que directamente le dijeron que ella se había ido y que sí, que Marcela reconocía que hubo una fuerte discusión y a él eso no le pareció normal porque Marcela, me lo dijo claramente, ´mi mamá no la quería a Cecilia, pero yo nunca me imaginé que esto podía llegar a este extremo´" , concluyó.

Según el sacerdote, Sena lloró durante la charla, aunque el padre no creyó del todo ni su postura ni alguno de sus dichos. Cuando del Blanco le ofreció la confesión, pero aclarándole que debía decir la verdad, el imputado prefirió no hacerlo