La provincia realizó el segundo taller del Programa Escuelas Libres de Discriminación

La propuesta se enmarca en la campaña federal llamada "Escuelas Sin Discriminación" que busca llegar a todas las escuelas del país, con el objetivo de fortalecer la institución educativa como espacio prioritario para garantizar la equidad en el acceso a la educación de todas las infancias y juventudes con una escuela libre de discriminación. Esta campaña incluye una instancia de formación docente que consta de talleres, y la entrega de materiales escolares para llevar al aula (entrevistas a referentes, glosario audiovisual, secuencias didácticas, etc.).

El inicio del taller tuvo la participación del ministro de Educación, Víctor Debloc, que en la oportunidad manifestó: "Hoy estamos abordando desde la educación pública el trabajo con la convivencia escolar, con el bienestar, con el fortalecimiento de los vínculos, con la construcción de saberes que puedan iluminar caminos. Facilitar el trabajo de la libertad, mayor conciencia de la responsabilidad de los jóvenes que están educando a partir de maestros y profesores, equipos directivos que van orientando la tarea".

"Esta campaña federal, escuela sin discriminación, está indicando que tenemos que reconocer y admitir que el contenido de la violencia o los contenidos diversos de la violencia también se hacen presente, además de todas las otras líneas que éticamente se instalan en otro proceso”, indicó el ministro, para luego expresar que “como buen defensor de la escuela pública, digo qué cantidad de cosas que le pedimos a la escuela, ¿no? Qué cantidad de factores perspectivas tiene que alojar la escuela además del currículum habitual o que uno piense en la educación sexual integral, en la educación ambiental integral, en la educación para la seguridad vial".

En este sentido, Debloc destacó que "seguimos sumando y tenemos varias líneas que constituyen verdaderas perspectivas curriculares transversales, que ingresan a la escuela y son alojadas. en el nivel inicial, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, algunas también en el nivel superior para la formación docente, porque es importante también retrabajar las líneas de cómo se están formando nuestros docentes hoy y qué tan cerca están de estos fenómenos y de esta perspectiva que permean en la vida de la escuela".

Por último, el ministro de Educación indicó que "el trabajo de los supervisores es muy importante, siempre fue valioso en el sistema por esta cuestión del acompañamiento a las instituciones educativas, y el asesoramiento pedagógico, humano, político, social, político en términos de derecho, en términos de democratización, en términos de trabajar las convivencias que impactan en las dificultades entre los estudiantes o entre los estudiantes y los profesores, por eso esta es una problemática amplia, por eso es bueno ponerla en la mesa con algún enfoque claro, siempre en perspectiva de derechos y con un Estado que se haga cada vez más presente, que no haya zona no atendida por el Estado desde el punto de vista de la salud, de la educación, del desarrollo social".

VISIÓN POLÍTICA

Por otra parte, la interventora del INADI, Greta Pena, agradeció a la titular de la delegación del INADI Santa Fe, Paula Saini, y al ministro de Educación Víctor Debloc: "Por tener la visión política institucional de colocar la importancia que tiene el tema y decir vamos a trabajar en conjunto, vamos a profundizar, acá estamos, lo vamos a abordar".

"No hay discriminación cuando el espacio o el lugar donde habitamos es igualitario, cualquier cuestión que no es igualitaria trae violencia. Por eso la decisión política del INADI es tomar denuncias, acompañar a ser querellantes, tener posibilidades de trabajar, pero no quedarnos en eso, sino salir a la calle a los espacios, articular, y no lo sabemos hacer de otra manera que no sea con la educación, la prevención en la educación no solo en este programa, sino también transversalizando en todas las acciones y por esto hemos avanzado muchísimo en el último tiempo", agregó Greta Pena.