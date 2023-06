Clara García: “Mi adversario es Perotti y no vamos a dejar que condicione al próximo gobierno de Santa Fe”

La precandidata a diputada provincial de la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe) también denunció que el delito y la violencia “se le fue de las manos al gobierno provincial por no haber tenido nunca un plan de seguridad, de justicia y de desarrollo social”.

Con miras al próximo proceso electoral la precandidata a diputada provincial de la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe), Clara García, dejó en claro a quién se enfrenta: “Este 16 julio serán las elecciones primarias, y allí está la opción de pasado contra pasado, porque (Omar) Perotti ya le ganó a (José) Corral y a (Antonio) Bonfatti; o la apuesta al futuro, porque unas vez superadas las PASO, el 10 de septiembre, yo sí le voy a ganar a Perotti. Vamos a impedir que esa mala manera que tiene de hacer política continúe en la Cámara de Diputados y no vamos a dejar qe condicione al próximo gobierno de Santa Fe”.

En declaraciones periodísticas, García también se refirió al tema seguridad y si bien confirmó que sus equipos técnicos asistirán a la reunión organizada por el gobierno para la semana próxima, consideró que la convocatoria llega tarde: “Perotti es un hombre lento de reacción, resignado; está en el final de un gobierno en el cual nunca dio participación. Pero ahora que nos convoca, por supuesto que vamos a estar”.

No obstante, se mostró pesimista en relación al resultado: “Como en tantas otras reuniones, nos va a mirar a la cara sin tener una propuesta concreta, sin saber quién va a desarrollar las tareas que proponga, sin comprometer la inversión necesaria. En estos tres años apenas invirtió 4 de cada 10 pesos de presupuesto que tenía aprobados para gastar en seguridad. Perotti no se bancó gestionar; no se bancó el eslogan de la paz y el orden”.

“Este es el año más sangriento de la historia de Rosario –señaló García-, sin contar las amenazas a los colegios y a los clubes, las balaceras y extorsiones a comercios y comisarías, luego al Servicio Penitenciario y ahora a las escuelas”. En ese marco, evaluó que la situación “se le fue de las manos al gobierno provincial por no haber tenido nunca un plan de seguridad, un plan para la justicia, un plan para el desarrollo social. Han dejado crecer el delito de una manera tremenda y perdieron el autoridad sobre las fuerzas de seguridad, que sin directivas claras no están en la calle para cumplir con sus tareas de control y prevención, ni salen a buscar a los delincuentes”.

También apuntó contra el gobierno nacional y afirmó que “el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández dejó sola a Santa Fe. Hace poco tiempo asumió un juez federal que había rendido el concurso hace siete años y estaba cajoneado en una oficina de la ciudad de Buenos Aires”. Recordó, asimismo, que la provincia está entre las últimas en cuanto a los recursos presupuestarios para seguridad que llegan desde la Nación.