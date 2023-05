Dos sujetos aprehendidos, tras faenear un porcino

En la tarde del Lunes, el servicio de emergencias 911, comunicó vía radial, que circulaban sobre Ruta provincial 70, dos sujetos en una motocicleta, con un porcino faenado. Con la premura del caso, personal de la Sub cría 15 de la localidad de Pte. Roca, con colaboración de la Sub comisaría18, de Saguier y Sub comisaría 19 de la vecina localidad Villa San José, procedieron a interceptar a los sujetos en cuestión en el ingreso a un establecimiento rural.

Los identificaron y aprehendieron, resultando ser dos hombres de 33 y 50 años, ambos de la ciudad de Rafaela. Dieron conocimiento a la fiscal en turno, quien dispuso la detención comunicada de ambos, siendo remitidos a la alcaidía local. Efectuaron el secuestro del porcino, la motocicleta en la que se conducían, una masa de hierro con cabo de madera de 30 cm de largo, un cuchillo marca CAROL de 20 cm de largo, cabo blanco, un buzo gris, con manchas de sangre.

Tomó intervención la D.G.S.R delegación Frontera.