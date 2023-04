Últimas funciones de “Todos mueren al final”

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, invita a las últimas dos funciones de la producción resultante del Laboratorio de Creación Escénica Teatro II del Festival de Teatro Rafaela 2022: “Todos mueren al final”, de Rodrigo Cuesta, que se realizarán en el Centro Cultural La Máscara el viernes 21 de abril a las 21:00 y el domingo 23 a las 20:30.

La sinopsis de la obra expresa: “En medio de una contienda casi deportiva, les actores deberán entrar y salir de la ficción con una fluidez casi atlética y profundo oficio, ya que están convocados a un espacio teatral que mutará en cancha de juego. Un juego cuyas reglas estarán claras, pero demandarán gimnasia: Es indispensable el juego en la escena. El espacio nunca estará vacío. Se podrá salir y entrar mientras se cumpla la regla antes mencionada. Vale superponer y repetir escenas. Vale pasar de un estado a otro espontáneamente y con rapidez. Vale asumir el personaje, irrumpir el actor y volver al personaje. Si se establece la cuarta pared, se la traiciona, se la vuelve a levantar y se la vuelve a traicionar. Las cosas que me gustan empiezan con A de abrazar, o con G de gato o con R de risa. Las cosas que me gustan es un juego donde la expectativa está en ir detrás de la pelota. Un juego con palabras, letras, deletreos, canciones, definiciones y voces que relatan. Las cosas que me gustan a veces son profundas y otras veces superficiales. Las cosas que me gustan son muchas, y las que no me gustan también, pero ésas, te las cuento en otra obra, porque en esta, "Todos Mueren al Final".

Actúan: Daiana Albanesi, Ester Baldo, Esequiel Caluva, Marcos Fontana, Leonardo Frana, Candela Hernández, Danilo Monge, Francisco Moreno, Fernando Sacone, Valentina Ulrich y Manuel Zimmermann. Asistencia de dirección: Marcela Bailetti. Dirección: Rodrigo Cuesta.

Las entradas pueden reservarse y tienen un valor de $1500 en el caso de generales, $1400 para jubilados y estudiantes y $1200 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250. Teléfono y WhatsApp: 3492 - 503222.