Caminos de la Ruralidad: La provincia inauguró dos nuevas trazas rurales en el departamento Castellanos

En el marco del Programa Caminos de la Ruralidad, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y de la Dirección Provincial de Vialidad, inauguró este martes dos nuevas trazas rurales en las localidades de Presidente Roca y Bella Italia, ambas del departamento Castellanos. Las obras permitieron el mejoramiento de más de 14 mil metros de trazas rurales y contemplan una inversión superior a los 35 millones de pesos.

Luego de los actos inaugurales, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, detalló que “esto habla de lo que es la ruralidad, desde servicio para ordeñadoras y veterinarios, hasta productores y toda la gente que vive en el campo, que tiene a toda su familia allí y donde se educan sus hijos. Allí radica la fortaleza de este programa, su impronta para la provincia es muy fuerte, sobre todo en sector como la lechería, ya que en nuestra provincia prácticamente no se han cerrado tambos en los últimos años, pese a las dificultades. La producción que genera empleo, arraigo y valor agregado es algo central, por eso la conectividad y la infraestructura educativa son centrales; eso lo vinculamos al Boleto Educativo Rural, atado al derecho a la educación y a la capacitación de miles de jóvenes”.

"Hoy en la provincia de Santa Fe ya se han capacitado más de 15.000 jóvenes en oficios como el de ordeñador, tractorista o soldador. Es la mayor contribución que se puede hacer a la provincia, y el país, en medio de dificultades vinculadas a las migraciones internas, porque no encontraban en sus localidades cómo desarrollarse o generar un emprendimiento y hoy lo están haciendo”.

“Este programa es resultado del ordenamiento en las cuentas de la provincia, es dinero de todos los santafesinos y santafesinas, es fruto de su esfuerzo. Cuidar estos caminos es cuidar lo que se ha invertido en ellos”, concluyó Costamagna.

Por su parte el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, indicó que “lo que hacemos hoy es el fiel reflejo de la decisión política del gobernador Omar Perotti, que ha generado un programa para que vuelvan recursos a los sectores donde los mismos nacen. Con Caminos de la Ruralidad hemos abordado el distrito número 92 a lo largo y ancho de la provincia y se han destinado más de 3.000 millones de pesos para que trazas prioritarias pasen a ser un estabilizado pétreo, generando un proceso de arraigo y producción los 365 días del año”.

Asimismo, el asesor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Daniel Ricotti, manifestó que "tener este programa en marcha por decisión del gobernador es trascendente y lo que hay que destacar que se trata de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y las municipalidades, acompañando a los productores rurales".

La secretaria de Gestión Territorial y Educativa, Rosario Cristiani, señaló que "el programa es una herramienta fundamental para asegurar el derecho a la educación. El gobierno provincial apoya a los que educan y a los que vienen a educarse, porque este gobernador que tenemos nos ha marcado desde el inicio de la gestión que todos los chicos y las chicas deben estar en la escuela aprendiendo, y los caminos de la ruralidad generan mejores condiciones para eso".

Finalmente, el senador provincial Alcides Calvo sostuvo que “se trata de una alegría más y el resultado del trabajo conjunto entre varios sectores. Esto demuestra lo que significan estos caminos que unen varias localidades, con una visión distinta, aquí están los productores, las comunas, el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Producción, el de Infraestructura, a través de la Dirección de Vialidad. Este gobierno tiene una mirada federal, una mirada integral del territorio, de las grandes y pequeñas localidades y de la ruralidad".

Acto inaugural en Bella Italia

La obra permitió la mejora de una traza de 7276 metros y una inversión productiva de $8.000.000, lo que genera un corredor productivo entre la RP 70 y la Autovía 34.

De esta manera se beneficiará a las escuelas N°373 Coronel Jose María Aguirre y a la N° 909 Domingo Faustino Sarmiento de Campo Giacossa. La obra además impactará a productores lácteos con más de 14.000.000 de litros de leche cruda al año, a productores ganaderos de cría e invernada, a agricultores de maíz, sorgo y soja que suman más de 3000 toneladas, y a apicultores.

El presidente comunal, Héctor Perotti, indicó que “no fue fácil realizar esta obra, pero con el apoyo de todos se llevó adelante; beneficia a dos escuelas rurales y a productores de la región, a ellos convocamos para que la sigan manteniendo. Aquellos que no viven en la ruralidad no saben lo que significa no poder salir los días de lluvia, llevar a los chicos a la escuela o trasladar la producción, por eso agradecemos la decisión política que tomó el gobernador Omar Perotti y el ministro Daniel Costamagna en ejecutar esta herramienta provincial tan importante”.

La directora de la Escuela N° 373 Coronel Jose María Aguirre, Silvia Cardozo, aseguró que “es una gran alegría poder contar con este ripiado ya que es una gran posibilidad para que los alumnos puedan llegar a la institución los días de lluvia, lo mismo que el personal de la escuela. Agradecemos inmensamente a la provincia por esta obra”.

También participaron la directora de la Escuela N°909 Domingo Faustino Sarmiento, Penélope Mansilla; el secretario de Producción de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peretti, el presidente comunal de Santa María Norte, Víctor Amber; el presidente comunal de Aurelia, Roberto Morel, el presidente del Consorcio Caminero La Fronterita, José Stéfani, productores rurales, docentes y demás autoridades.

Inauguración en Presidente Roca

Se trata de una inversión de $27.171.000 que posibilitó el mejoramiento de una traza de 7668 metros. La obra beneficia a productores lácteos con más de 3.600.000 de litros de leche cruda al año, y a productores agrícolas y ganaderos. Asimismo se genera un corredor productivo entre la Ruta 13 y la autovía de la RN 34.

Al respecto, el presidente comunal local, Marcelo Bocco, manifestó que “es un día de mucha alegría para nosotros, después de tanto trabajo articulado hoy la traza que tanto anhelamos es una realidad. El objetivo es que este sea el puntapié inicial para que los vecinos y productores locales tengan la conectividad que tanto merecen”.