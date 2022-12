Horror: Mataron a golpes a un nene de 4 años y acusan a la madre y al padrastro

Un nene de cuatro años fue asesinado a golpes en su casa del partido bonaerense de Berazategui y por el hecho detuvieron a la madre y al padrastro de la víctima, quienes inicialmente aseguraron que el menor se había caído accidentalmente en la bañera.

El hecho ocurrió el jueves pasado en una casa ubicada en la calle 508 entre 616 y 617, en la localidad bonaerense de El Pato, en Berazategui, zona sur del Gran Buenos Aires.

Voceros judiciales y policiales informaron una mujer, a la que identificaron como Victoria Godoy de 30 años, aseguró en primer lugar que se encontraba junto a su hijo, Renzo Godoy de 4, dentro de una bañera y, en un descuido mientras atendía a su bebé, el nene se había resbalado y se había golpeado.

La mujer llevó a su hijo gravemente herido a la Unidad Sanitaria 11 de El Pato, donde ingresó muerto con múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo.

A raíz de eso, el personal de salud alertó de lo ocurrido a la comisaría 5ta. de Berazategui y posteriormente se dio intervención a la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de esa jurisdicción.

La fiscal Mateos dispuso que se realizara la necropsia al cuerpo del niño, cuyo resultado arrojó que Renzo Godoy como consecuencia de los golpes, mientras que la médica autopsiante aseguró que los hematomas que presentaba el cadáver jamás pudieron haber sido ocasionadas por una caída en la bañera, informaron fuentes judiciales y policiales.

Tras los resultados, la fiscal cambió la calificación legal del hecho de “averiguación causales de muerte” a “homicidio agravado por el vínculo” y dispuso la detención de la madre y del padrastro del nene, identificado como Luis Gallo, que también se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

La fiscal Mateos indagó a los Victoria Godoy y su pareja en las últimas horas pero ambos se negaron a declarar, tras lo cual quedaron formalmente detenidos, informaron fuentes judiciales.

En tanto, vecinos del lugar incendiaron la casa de los imputados luego de enterarse del crimen del niño.

Habló la tía de Renzo: "¡Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos!"

Daniela Wilhelm, tía paterna de Renzo, mostró su bronca en Facebook por la muerte de su sorbino y escribió: "¡Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos!", escribió.

"Antes venía y traía a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun así lo queremos como uno más) y se los dejaba a mi mamá diciendo ‘no los soporto, fíjense ustedes'", aseguró Daniela sobre la actitud de Victoria.

Según Wilhelm "cuando se juntó con ese hdp (por Gallo) no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada. Cuando íbamos a verlos y si nos permitía siempre tenía que estar él, los nenes sentados, no los dejaba que nos abrazaran, parecían soldados".

La tía de Renzo aseguró que en el jardín habían citado a Victoria porque "el nene iba golpeado": "Mi hermano puso abogado, leyes de [email protected] nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor", sostuvo.

"Cuatro años, no se pudo ni defender de estos monstruos. ¿Qué mal puede hacer una criatura? No lo puedo entender, no lo voy a entender jamás. Renzo era un nene sano, dulce, cariñoso, con una sonrisa enorme que amaba a sus hermanos. Y ahora estamos acá velándolo con su carita golpeada", expresó Daniela.