Santa Fe conmemoró el 184° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López

La vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, encabezó este miércoles el acto de conmemoración del 184° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López. La actividad se llevó a cabo en el Convento de San Francisco, en el sur de la ciudad capital.

En la oportunidad, Rodenas recordó que “cuando era estudiante, la historia de la Argentina, la de nuestros próceres, la de los pasos previos al dictado de nuestra Constitución en 1853, me parecía lejana. Era una historia que percibía que no me involucraba, que no me pertenecía; pero con el paso del tiempo la fui tomando como propia. Fue cuando empecé a pensar en los próceres como sujetos y sujetas de carne y hueso, cuando los traemos a este presente complejo que vivimos en esta Argentina pospandémica y en esta provincia que se está poniendo de pie”.

En esa línea, la vicegobernadora convocó a los alumnos presentes en el acto a reflexionar sobre “los hitos del pasado y los desafíos del presente; hagan un ensayo íntimo e individual de pensarlos en sus corazones. Creo que todos nos sentimos honrados de llevar la banderas de la Argentina y de Santa Fe en nuestro corazón. Honremos la memoria de un hombre íntegro que soñó con una provincia invencible, integrada a una nación y a una Confederación de Naciones que es, ni más ni menos, nuestra Patria Grande”, concluyó Rodenas.

Previamente, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, manifestó: “Qué mejor manera de recordar al Brigadier López como un gran prócer, un luchador incansable de la causa Federal que nosotros, aun hoy, enarbolamos con la convicción de ser la Provincia Invencible gracias a sus gestas. Fue un constructor de la autonomía y del desarrollo; y un hombre convencido de la importancia de contar con instituciones fuertes para sentar las bases del país”, señaló.

“Hay personas que forman parte de la historia y que construyen la historia. Hoy es una buena oportunidad para rememorar a Estanislao López, también, como el creador de la primera Constitución provincial argentina y de la primera firma en el país, la de aquel estatuto provisorio, adelantado a su época que, en 1819, reconocía ya los grande principios que se plasmarían en 1853. López consagró una idea de una ciudadanía de todos y, me permito decir, de todas. Sembró para que las generaciones futuras sepan cosechar y hoy seguimos cosechando su legado”, indicó.

Figura relevante y protagonista de su época

A su turno, el integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos, Alejandro Damianovich, se refirió a Estanislao López como “una figura relevante que marcó a fuego la historia argentina. Fue protagonista de una época en la que el país estaba fragmentado; en la que las provincias eran verdaderas repúblicas soberanas, hasta 1853. Y el Brigadier pugnó para que ese conjunto de Estados constituyera una Nación”.

Para ello, continuó el historiador, "tuvo que enfrentarse a poderosos intereses, especialmente los porteños; y discrepó con los proyectos centralista de (Bernardino) Rivadavia y confederal de Juan Manuel de Rosas, aún cuando, con este último, tuvo muchas otras afinidades”, aclaró.

Asimismo, Damianovich recordó que "este año conmemoramos el bicentenario de la Bandera de Santa Fe, creación del Brigadier, quien la concibe en 1821 cuando, a raíz del enfrentamiento con Francisco Ramírez, le pide a los representantes que creen una bandera que, dice López, iba «a flamear hasta la constitución de la Nación Americana». No hay una dimensión intermedia entre la provincia y América. En ese momento se avizora la Nación Americana y López sueña con eso. Lo de la bandera de la provincia tiene un profundo significado porque, en aquel momento, no hay un Estado nacional; esa bandera que hoy representa todos los valores por los que luchó el Brigadier”, concluyó.

Presentes

Del acto participaron también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la ministra de Educación, Adriana Cantero; los ministros de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y de Cultura, Jorge Llonch; el senador provincial, Rodrigo Borla; el diputado provincial, Oscar Martínez; y el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Paulo Ricci, junto con demás autoridades provinciales y municipales, militares, integrantes de las fuerzas de seguridad, docentes y alumnos de diversos establecimientos educativos e invitados especiales.