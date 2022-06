Santa Fe: Se realizó el Encuentro sobre Trabajo y Empleo de la Región Centro

Autoridades de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos participaron del Encuentro sobre Trabajo y Empleo de la Región Centro -que se realizó en la capital santafesina-, en el marco del cual firmaron un nuevo convenio de cooperación y colaboración que reforzará el intercambio de conocimiento, información y experiencias, acrecentando los lazos interprovinciales en pos de mejoras para los trabajadores.El acuerdo contó con la rubrica de los ministros de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, y de Córdoba, Omar Hugo Sereno; la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de Córdoba, Laura Jure; y la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero.

Respecto del Encuentro, Pusineri destacó la participación no sólo de los equipos de gestión provinciales, sino fundamentalmente de representantes sindicales y empresariales: “Nos encontramos en un momento en el cual las acciones coordinadas entre el Estado, los empleadores y los trabajadores son más que necesarias. Estamos atravesando un momento de crecimiento de la actividad económica, de generación de empleo, por eso es necesario volcar en ello, en forma conjunta, los programas que garanticen la calidad del empleo, las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, y las capacitaciones que hacen falta en el sector privado.”

Asimismo, ratificó “la vocación de los gobernadores de nuestras provincias en reclamar un esquema más equitativo de los subsidios nacionales. No estamos en contra del gobierno nacional, pero en nuestras provincias necesitamos que producir y trabajar no sea más caro que en el AMBA o CABA”, y agregó: “Queremos apostar por las provincias de la Región Centro para que generen más empleo y producción, justamente en el corazón productivo de la Argentina. Y a ellos estamos convocados no sólo quienes somos funcionarios, sino también empresarios y trabajadores, quienes son los actores centrales en esta historia".

Así, Pusineri reforzó la idea de que "necesitamos que los recursos nacionales se distribuyan de manera diferente. Este es un tema de muchos años: hay un federalismo jurídico y político, pero también necesitamos un federalismo económico y social".

En la misma línea, el ministro cordobés Omar Serrano señaló la necesidad de "incorporar al federalismo político un federalismo real. Pedimos que se mire a los ciudadanos del interior con la misma lente que se mira al ciudadano del AMBA. Esto no es en contra de esos ciudadanos, entendemos que es un entramado social muy complejo, pero no podemos seguir aceptando asimetrías tan profundas como en la energía y el transporte, con distorsiones que afectan la productividad, el trabajo y la movilidad de los ciudadanos del interior. Estos encuentros son una manera de reconstruir el tejido federal de nuestra Argentina”, concluyó.

Mientras, Jure coincidió: “Queremos igualdad de oportunidades para producir y para trabajar en todo en nuestro territorio. Queremos realmente un país federal, parecería que nos está llevando mucho tiempo alcanzar esta meta”.

Por su parte, Romero advirtió: “Estamos coincidiendo en temas de gestión desde el federalismo, pero también de regionalismo, viendo todas las capacidades y cualidades que estas tres provincias tenemos en común, y en función de eso repensar el mundo del trabajo y la generación de empleo, migrando los planes sociales hacia un trabajo genuino”.

En este sentido, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos argumentó que “es más fácil para las provincias fortalecer las regiones, plantarnos frente al mundo con nuestras potencialidades y desarrollar desde estos encuentros la mejor forma de abordar el siglo XXI”.