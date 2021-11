Cantero y Llonch participaron del 29° Congreso de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia

Los ministros de Educación, Adriana Cantero, y de Cultura, Jorge Llonch, participaron del 29° Congreso de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Santa Fe. En la reunión se trataron temas inherentes a la comunidad y se programaron actividades conmemorativas camino a los 40 años de la gesta de Malvinas. Al respecto, Cantero dijo que “hace unos meses que venimos trabajando y planificando las acciones conmemorativas para el año que viene y también para hacer ingresar en la currícula educativa de forma sistemática la gesta de Malvinas. Es por eso que en el Cuadernillo de trabajo de Primer Año uno de los temas que se proponen trabajar es Identidad y Territorialidad: La historia que supimos construir. Estos ejemplares, que marcan el trabajo que hay que desenvolver en la escuela, están en manos de estudiantes de todas las escuelas tanto privadas como publicas.”

Por su parte, los ex combatientes propusieron poder colaborar en los contenidos educativos y culturales que se generen desde los ministerios en relación a Malvinas. Los funcionarios se comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta y enriquecer las perspectivas de abordaje sobre la temática del archipiélago sur.

En ese sentido, Llonch agregó: “Tomamos el compromiso de seguir trabajando para malvinizar a cada santafesina y santafesino, generar contenidos, pensando ya en la vigilia del próximo 1º de abril de 2022, cuando se cumplan 40 años de la Guerra de Malvinas”.

“Ese acto de vigilia será el aporte del Ministerio de Cultura, pero no el único, porque estamos lanzando la edición 2022 del Maratón Audiovisual, con el eje temático de Malvinas, y estamos trabajando fuertemente para que la llama en recuerdo de los veteranos y caídos de Malvinas siempre esté encendida”, cerró el ministro.

Aclaración

También, la ministra Cantero se disculpó y explicó el error en uno de los ejemplares de los Cuadernos Pedagógicos Serie 3 en formato digital de 6to grado. En este sentido la funcionaria mencionó que “tuvimos un episodio lamentable donde uno siente que hay personas con intereses muy mezquinos y en esos intereses está todo el afán de la utilización política de un tema tan sensible para toda la población santafesina”.

Luego agregó: “Alguien alteró el documento de los cuadernos de 6to grado colgando un mapa en inglés que nunca estuvo en los archivos originales. Ese mapa no está y nunca estuvo en los cuadernos impresos. El que está es un mapa de la república en castellano y que identifica perfectamente a las Islas Malvinas”.

En esa línea la ministra continúo: “Soy una vieja maestra y trabajé en todos los contextos de la provincia. No necesito que nadie me hable de lo que es aportar desde la educación a la construcción a una patria justa, libre y soberana. Jamás permitiría que se atente a la soberanía desde un material educativo. Estamos investigando quién realizó este hecho con la intención de salir hoy a pedir que devolviéramos todos los cuadernos cuando estos ejemplares son los que están poniendo en valor la causa Malvinas. Es por eso que si con alguien nos tenemos que disculpar por este episodio es con ustedes que son los únicos que no van a hacer una utilización política mezquina de la causa de Malvinas”, concluyó.