La provincia asignó los turnos de vacunación contra el Covid 19 a los inscriptos de entre 12 y 17 años

El Ministerio de Salud de la provincia informó que, la semana próxima, las personas de entre 12 y 17 años, inscriptas en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista para ser vacunadas contra el Covid 19, tendrán colocada, al menos, una dosis.Hasta el momento, 140.000 personas de ese segmento etario recibieron al menos una dosis y, hasta la fecha, se registraron 260.000 nuevas inscripciones.

Asimismo, en la franja correspondiente a las edades que van de 3 a 11 años (vacunadas con Sinopharm), ya fueron vacunados 90.000, es decir, que en el segmento correspondiente a entre 3 a 17 años, hay un total de 230.000 personas vacunadas.

En cuanto a la población en general, cabe destacar que el 62% de los santafesinos y santafesinas cuenta con el esquema de vacunación completo. Este porcentaje corresponde a 2.650.000 personas con primeras dosis; mientras que 2.150.000 completaron esquemas.

En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Martorano, indicó que “el grupo etario de mayores de 18 años está prácticamente completo y estamos colocando segundas dosis a personas de 20 años”.

“Por su parte, el grupo de 12 a 17 años, en ciudad de Santa Fe, el lunes estará completo con primeras dosis y algunos ya con la segunda. Esto quiere decir que, a partir de que se cumpla el plazo de 28 días, ya van a estar recibiendo el turno para completar el esquema”, explicó la funcionaria.

“Asimismo se abarcará a todos los inscriptos en esta franja etaria con, al meno,s una dosis hoy viernes en Rosario; el lunes en Venado Tuerto; y el martes en Rafaela y Reconquista. Es decir que la semana que viene, en la provincia, este grupo ya tendrá colocadas al menos una dosis”, aseguró la ministra.

En cuanto a las personas de menor edad que están siendo vacunadas, Martorano informó que “ en relación con los más pequeños, es decir, aquellos que se están vacunando con Sinopharm, que pertenecen a las edades que van desde los 3 a los 11 años, tenemos cerca de 100 mil con primera dosis y hay más de 200 mil inscriptos”.

“Estamos poniendo toda la energía para vacunarlos a todos y todas rápidamente. Por un lado, porque son quienes se van de viaje de estudio: y por el otro, porque se trata de quienes más están socializando. Tenemos un muy buen nivel de inscripción. Si alguno no lo hizo, les pedimos que lo haga porque hay vacunas”, destacó.

Aumento de casos

Finalmente, tras ser consultada sobre la posibilidad de que aumenten los casos de Covid en la provincia, la ministra de Salud sostuvo que “creemos que puede haber un aumento lógico y esperable dentro de estas nuevas habilitaciones que tenemos. Lo que no se sabe es si va a existir un rebrote, aunque, si ocurriera, gracias a la vacunación no debería ser tan complejo en cuanto a la ocupación de camas”, advirtió.

“Cabe señalar que de los últimos cuatro internados por Covid en la provincia, ninguno estaba vacunado por decisión propia, no porque no les llegó el turno o no había vacunas”, aclaró.

“Hoy en la provincia estamos secuenciando todos los análisis de las personas para saber qué es lo que está circulando. Siguen siendo prevalentes la cepa Manaos y Andina pero, a partir de las últimas semanas, ya empezaron a subir los casos de cepa Delta y lo estamos viendo en personas que no tienen contacto con viajeros en el sur provincial”, concluyó Martorano.