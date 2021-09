L-Gante en Uruguay: "Yo también me paro de manos"

L-Gante se caracteriza por no dejarse llevar por delante. Lo ha demostrado en las apariciones públicas en las que intentaron ponerlo en aprietos o le dijeron cosas inconvenientes y él no tuvo el más mínimo empacho y responder, manifestar su parecer y si es necesario ponerle los puntos a sus interlocutores. Lo hizo cara a cara con experimentadas figuras mediáticas y también cuando los agredieron cuando esperaba frente al sanatorio donde nació su hija,

Uno de los momentos más recordados de su breve experiencia mediática se dio cuando visito los estudios de LN+ para una entrevista con Eduardo Feinmann, con quien tuvo cruces amables hasta que el periodista cuestionó el nombre de su hija, Jamaica, y el cantante le pareó el carro. "¿Vos me estás diciendo que el nombre de mi hija está mal?", le replicó con gesto serio y las críticas se terminaron de inmediato.

El fin de semana pasado hizo lo propio en Uruguay, a donde viajó par ofrecer un recital en el Teatro de Verano de Montevideo. En medio del show se dio una situación tensa después de que uno de los espectadores le regalara una camiseta de Peñarol. La situación enardeció los ánimos entre los hinchas de Nacional y se suscitó un tumulto y un intercambio de golpes que enojó al cantante de cumbia y decidió intervenir.

No solo pidió a los encargados de la seguridad del espectáculo que se llevaran al hincha de Nacional que había empezado la disputa y reveló de qué equipo hincha en el país oriental. "Le vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, loco, porque no hay diferencias. Las diferencias las hacen los giles", dijo L-Gante desde el escenraio.

"La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca Juniors, amigo", enfatizó el cantante de cumbia, y añadió: "No soy de Peñarol ni de Nacional. No falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la celeste. "Acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono. Ahora vamos a disfrutar. Está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha".

L-Gante ha demostrado que no tiene prejuicios en lucir las camisetas de equipos de fútbol antagónicos. Lo ha hecho con los eternos rivales rosarinos, ha posado para las cámaras vistiendo las casacas de Central y de Newell's sin que eso signifique es hincha de un equipo ni del otro, sin que haya enojos y ni euforias de un lado o del otro.

Recital de L-Ganate en Newell's

L-Gante, sin dudas el artista del momento, tiene programado un show en Rosario. Elian Ángel Valenzuela, tal el nombre que figura en el DNI del artista, dará un recital el próximo 10 de octubre en el Estadio Cubierto de Newell’s. Las entradas ya están a la venta en la web tickets4lovers.com. La presentación es muy esperada por los fans del músico que durante la pandemia, por las restricciones sanitarias, no pudieron disfrutarlo en vivo.

L-Gante nació el 5 de abril de 2000 en la localidad bonaerense de General Rodríguez. La salida de “Villarap” -la Music Session de Bizarrap- fue el punto de partida para que sus canciones cruzaran las fronteras y se convierta rápidamente en un fenómeno de exportación. Sus temas empezaron a girar por Europa, Estados Unidos y México. Entre sus producciones también está “Pistola Remix” que se conoció el 20 de abril 2021 y “Perrito Malvado”, otra canción que el cantante lanzó junto a la banda de música de Pablo Lescano en al que además colaboró su hija Marita.

