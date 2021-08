Antonio Laje sobre el festejo de Fabiola Yañez: "El presidente nos mintió y encima gobierna mal"

Antonio Laje se refirió este viernes en "Buenos días América" a la polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yañez junto a Alberto Fernández y un grupo de personas en julio de 2020, en la Quinta de Olivos, y en plena cuarentena obligatoria.

"El problema no es la gente que recibe por trabajo, es esta clase de gente", comenzó el periodista su editorial sobre la foto que generó tanto repudio político y social.

"Esta fiesta de cumpleaños en julio 2020 pasó y la verdad deseaba que fuera mentira. En el fondo quería que fuera mentira porque institucionalmente esta foto a la Argentina le hace mucho daño". manifestó Laje.

Y enfatizó: "Es muy grave. Había una clara intención de mentir y de ocultar. Hasta que no apareció la foto el presidente nos mintió ocultándolo. Que un presidente nos mienta es hasta más grave que la reunión".

"En realidad no se estaba cuidando él que es el presidente y nos estaba mintiendo. Esas medidas generaron enorme daño, psicológico y económico, y todos poniendo el hombro en aguantar lo que estaba pasando de la mejor manera posible. Todos en julio de 2020 entendíamos lo que había que hacer, menos el presidente", siguió Antonio.

Y remarcó: "No sé si es juicio político, si es chicana política, y no me interesa tampoco. El problema es que el presidente nos mintió y encima gobierna mal, el daño viene por todos lados. Es muy costoso para la Argentina tener un presidente que ya no es creíble".

"De no haber salido la imagen nunca nos hubiésemos enterado. No hay forma que vuelva a ser creíble después de semejante engaño. El problema es moral y ético", apuntó.

"Ahí puso en riesgo su salud para hacer estas fiestas, reuniones. Y después miente. Lamentablemente en la Argentina tenemos un presidente que nos mintió y perdió toda credibilidad. No sé que es lo que van a hacer. Lo único que le quiero decir al presidente es que esa foto me hubiera encantado que esa foto hubiese sido mentira", finalizó Laje.