Se detuvo a un sujeto que cometió un robo en barrio Fasoli

LADRÓN DETENIDO

En horas de la tarde de ayer, un hombre de 39 años fue detenido

tras intentar cometer un robo. El hecho sucedió en Barrio Fasoli

de la ciudad de Rafaela.

El hombre intentó sustraer pertenencias personales a una mujer

que transitaba en la vía pública. Inmediatamente, al conocer lo

sucedido, efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a la

aprehensión del individuo y su traslado a sede policial.

A su vez, se procedió al secuestro de una motocicleta Brava

Nevada que era conducida por el maleante. Actuó personal de la

Comisaría No 13 con colaboración de efectivos de Cuerpo

Guardia Infantería de la UR V.

OPERATIVOS EN SUNCHALES

Durante el día de ayer, se realizaron

en la ciudad de Sunchales diversos

operativos de seguridad preventiva y

control. Es así, como se efectuaron

patrullajes y recorridas por distintas

zonas de la ciudad como así

también puestos fijos de control e

identificación vehicular y de

personas.

La labor fue llevada adelante por personal de la Comisaría No 3 y

del Grupo de Operaciones Tácticas de la UR V.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día lunes y madrugada del martes en

función de las medidas emitidas en relación a la pandemia de

COVID19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar

la normativa vigente; complementando las tareas que ya se

vienen desarrollando.

Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la presencia policial

en todo el ámbito del Departamento Castellanos. La labor

mencionada produjo, la confección de 01 acta de infracción a lo

establecido legalmente en la ciudad de Rafaela.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Dos jóvenes, un varón de 20 años y una mujer de 23, resultaron

con lesiones de carácter leves en un siniestro vial sucedido en el

cruce de calles Gral. Paz y 1o de Mayo. Ambos se trasladaban en

una motocicleta Honda CG. La parte restante fue un automóvil

Toyota Corolla al mando de un hombre de 37 años que no sufrió

lesiones. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría No 1.

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles

Necochea y Salta. Del mismo formaron parte una bicicleta guiada

por una mujer de 70 años; y un automóvil Ford Ka al mando de

otra mujer de 69 años de edad. Producto del suceso, resultó con

lesiones leves. En el sitio actuó personal de la Comisaría No 1.

