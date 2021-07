El empresario Roberto García Moritán, pareja de Carolina "Pampita" Ardohain, estuvo hace unos días en "Fantino a la tarde" y sorprendió al contar el trabajo de ayuda social que realizan desde Asociar, una ONG dedicada a colaborar en diferentes asentamientos urbanos o villas de emergencia.

En el ciclo de América TV, el marido de la modelo dijo que no descarta meterse en política. "Sí, me contactaron de todos los partidos políticos", reconoció Moritán, aunque advirtió que prefiere no inclinarse por ninguna bandera partidaria.

En el mano a mano con Alejandro Fantino, el empresario destacó el trabajo que están realizando con su ONG. "Lo primero que estamos haciendo que demostrar que tenemos capacidad de gestión. Es importante demostrar que la nueva forma de hacer política tiene que ser participativa", resaltó.

Moritán indicó cuál es su mirada sobre la realidad política y qué espera de los referentes políticos. "La argentina como está no puede funcionar más. Hay dos posiciones súper radicales luchando por un tema que los argentino todavía estamos tratando de entender. No queremos más que se peleen", sentenció.

Por último, el empresario remarcó cuáles son los valores que lo representan. "La mayoría de los argentinos queremos algo por el medio. Yo quiero una argentina participativa, democrática, libre", concluyó.

Lo cierto es que el miércoles por la noche quedó confirmado que el marido de Pampita se sumó al equipo de Roberto López Murphy para disputar en las PASO de Juntos por el Cambio contra María Eugenia Vidal. Moritán irá como cabeza de lista de legisladores porteños por el espacio de López Murphy. La foto con el resto del equipo que se conoció desde las redes.