Esta semana en San Luis, en la localidad de La Punta, se inauguró el nuevo acceso sur de la ciudad, que lleva el nombre Diego Maradona. Se trata de una doble vía de ingreso y egreso permitirá un tránsito fluido y seguro en la zona suroeste de ese lugar.

Y el sobrino de Diego Maradona, Walter Machuca “Chino” Maradona, estuvo presente en el acto como único representante de la familia del Diez y, en diálogo con medios de San Luis, expresó que está “feliz y contento porque son cosas que van a quedar para siempre”.

“La gente cuando venga a San Luis y vaya a La Punta, va a entrar por el acceso Diego Armando Maradona y eso ya no se va a poder cambiar”, comentó El Chino, que fue invitado por el Gobierno de San Luis donde le pagaron una importante suma de dinero más los pasajes de avión, estadía y traslados.

"Yo vengo en parte en representación de mi tío y de mi familia. Soy el único que vino a San Luis para esto. Mi mamá tenía ganas de estar pero por cuestiones laborales no pudo venir. Yo tenía ganas de estar en este homenaje", remarcó el sobrino de Diego.

Luego, cuando le preguntaron por la relación con la familia, señaló: "Con mis primas (Dalma y Gianinna) estamos siempre en contacto, más que nada con su madre, con Claudia. Y con los otros no, se pierde con el paso del tiempo el contacto. En el caso de mi primo más chico (Dieguito Fernando) no tengo relación con su madre (Vero Ojeda) y ahí se complica un poco más. Yo sé que en el día de mañana la vida nos va a cruzar y nos vamos a juntar todos a recordar a Diego".

Por último, sobre cómo quedó su relación con Diego ya que estaba peleado con el Diez y hasta le había prohibido que use el apellido Maradona, contó: "Lamentablemente no pude arreglar las cosas con mi tío porque pasaron cosas en el medio que por ahí a uno le daban bronca. Y yo también pensaba en que nunca se me iba a ir. Yo sabía que estaba todo bien porque personas que estuvieron con él les habló bien de mí. El paso del tiempo cura todo pero ninguno de los dos dio ese paso para poder vernos. Yo pensé que nunca se iba a morir".

Fotos: La Gaceta Digital de San Luis