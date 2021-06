Un susto para Santi Maratea, el influencer de las colectas solidarias

Santiago Maratea comenzó una nueva colecta solidaria para construir un espacio para infancias trans de nuestro país. Santiago está en México desde hace unas semanas desde donde lleva a cabo esta movida.

El influencer compartió detalles de esta nueva campaña y denunció que le quisieron clonar la cuenta de la plataforma en la que recolectan el dinero y trataron de hacerse con el motín de 25 millones de pesos.

"Nos ponemos a averiguar en el momento y lo solucionamos todo. Básicamente lo que pasó es que nos quisieron clonar la cuenta y se dieron cuenta", contó.

"Se dan cuenta que hay gente de mierda que nos quiso robar 25 millones de pesos", indicó y sumó que saben que persona fue la que trató de robar el dinero: "No lo voy a decir pero esa persona primero 'que sucia que sos' y segundo, lo más peligroso que nos puede pasar como país es que vos tengas poder, porque así te comportás. Haciendo cosas sucias para tener más poder, por suerte no pasó, Mercado Pago se dio cuenta y quedaste como un gil", añadió.

El influencer receló que no lograron clonar la cuenta y sigue con el dinero: "no me van a frenar".